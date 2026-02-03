Crimen viajero
Disney+ pone fecha de estreno al 'Solo asesinatos en el edificio' español: sinopsis y reparto de 'Si es martes, es asesinato'
La nueva serie original española llegará a la plataforma el 31 de marzo con un reparto coral y un crimen por resolver en Lisboa
Carlos Merenciano
Disney+ ya ha puesto fecha de estreno a 'Si es martes, es asesinato', su nueva apuesta de ficción española con aroma de comedia criminal, similar a la ya mítica 'Solo asesinatos en el edificio'. La serie llegará en exclusiva a la plataforma el próximo 31 de marzo y ya cuenta con póster oficial y primeras imágenes promocionales.
La ficción está creada por Carlos Vila, responsable de 'Los misterios de Laura', y dirigida por Salvador Calvo junto a Abigail Schaaff. Producida en colaboración con el grupo LAZONA, la historia arranca con un viaje organizado a Lisboa de un grupo de turistas españoles que deriva, de forma inesperada, en la investigación de un asesinato ocurrido en el hotel donde se alojan.
La serie está protagonizada por Álex García, Inma Cuesta, Ana Wagener, Pedro Casablanc y Biel Montoro. El reparto se completa con nombres como Luisa Gavasa, Carmen Ruiz, Belén López, Saida Benzal, Gorka Lasaosa, Carla Campra, Álvaro de Juana o Sonia Castelo, además de actores portugueses como Paulo Pires y Adriano Carvalho.
Rodada íntegramente en Lisboa, la serie sitúa la acción en un hotel decadente lleno de secretos. Tras la aparición de un cadáver al día siguiente de la llegada del grupo, cuatro aficionados a las novelas policíacas deciden investigar por su cuenta, enfrentándose a la policía local, a múltiples sospechosos y a sus propios fantasmas, mientras el tiempo juega en su contra antes de abandonar la ciudad.
