Ayuso elige a Ana Rosa para hablar claro de González Amador tras ser enviado al banquillo: entrevista en plató la próxima semana

Isabel Díaz Ayuso ha decidido romper su silencio ante la gravedad de los hechos: el próximo lunes 29 de septiembre la presidenta de la Comunidad de Madrid será entrevistada en 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco, en un paso que marca su voluntad de dar explicaciones tras la apertura de juicio oral contra su pareja, Alberto González Amador.

El empresario ha sido procesado por presuntos delitos de fraude fiscal, falsificación documental, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal, tras un caso en el que se le acusa de defraudar más de 350.000 euros mediante facturas falsas. Frente a la presión política que exige que Ayuso también rinda cuentas, la mandataria madrileña ha optado por un espacio con alta visibilidad mediática para ofrecer su versión de los hechos.

Durante la entrevista, Ayuso tendrá que responder a preguntas relativas a la implicación política del caso, las críticas vertidas sobre su silencio y los vínculos entre su administración y la defensa de González Amador. La oposición ya ha exigido explicaciones, denunciando que la apertura del juicio coincide con decisiones mediáticas en otros frentes del Gobierno.

'El programa de Ana Rosa', que ha entrevistado recientemente a varios políticos de la derecha, será el escenario elegido para que Ayuso formule una intervención que podría marcar su estrategia política y mediática en las próximas semanas.

Con la cita confirmada, todos los ojos estarán puestos este 29 de septiembre en cómo Ayuso encareará el caso de su pareja y qué mensajes transmitirá sobre la imagen de transparencia y fortaleza con la que aspira a mantenerse en el debate público.