Tragedia en el rodaje de 'Emily en París': muere repentinamente uno de sus asistentes de dirección
Diego Borella se desplomó mientras grababa una de las escenas de la serie en Viena
Redacción Yotele
Tragedia en el rodaje de la nueva temporada de 'Emily en París'. Diego Borella, asistente de dirección de la serie falleció a los 47 años este jueves 21 de agosto mientras grababa una escena de la ficción de Netflix.
Borella era uno de los miembros del equipo de la producción que está grabando esta nueva tanda de episodios en Viena.
Tal y como informa el periódico italiano Corriere Della Sera, el asistente se desplomó justo antes de grabar una escena en el Hotel Danieli. El equipo médico atendió con rapidez a Borella, pero sin embargo cuando la ambulancia llegó a las instalaciones sólo pudo certificar su muerte.
"Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. En este momento de profundo dolor, nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos", comunicaba un portavoz de Paramount Television Studios.
- Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- El yate de uno de los mayores fabricantes de calzado del mundo navega en aguas de Ibiza
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Trabajadora de discoteca: 'Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza
- Con el alquiler de dos meses de verano en Baleares se gana lo mismo que alquilando un piso todo el año en Palma
- Café como el de cafetería por 44,99 euros: así es la nueva cafetera exprés de Lidl
- Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria