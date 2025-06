Luis Tosar: "A mi mujer y a mí nos funciona bien trabajar en proyectos juntos"

En 'Matices', la nueva serie española de SkyShowtime, seis pacientes se sumergen en una innovadora terapia psicológica de un gurú de la psiquiatría (Eusebio Poncela). Entre ellos está Norman, un hombre de aspecto rudo pero muy frágil en su interior, marcado por un trauma infantil por culpa de su padre. Los interpretan Hovik Keuchkerian ('Antidisturbios', 'La Casa de Papel', 'Reina Roja') y Luis Tosar('Los favoritos de Midas', 'Zorro'). La ficción, de lo más coral, también cuenta con intérpretes como Elsa Pataky, Maxi Iglesias, Juana Acosta, Raúl Prieto, Enrique Arce, Miriam Giovanelli, Fariba Sheikhan, Alfonso Bassave y Luisa Mayol.

-Supongo que nunca se imaginaron que un día harían de padre e hijo. Presenten a sus personajes.

-Hovik Keuchkerian: Norman es un tipo que sufre muchísimo, con una vida que es un auténtico tormento, por culpa de una experiencia de infancia que tiene de la mano de su padre, y que busca las herramientas para sobrevivir.

-Luis Tosar: Mi personaje es ese padre pagado de sí mismo que ha decidido que es una buena idea iniciar este proyecto peronsal de educación de sus hijos y demostrar al mundo que es el más listo. Pero se convierte en una tortura y un maltrato para los críos y va a tener consecuencias muy graves a lo largo de su vida, como se ve de manera clara en el personaje de Norman.

-En una serie que habla tanto de psicología, ¿contaron con el asesoramiento de profesionales para plantearles sus dudas?

-Hovik Keuchkerian: En mi caso, desde que firmé la serie hasta que empecé a rodar no pasaron ni tres semanas. Hay proyectos y construcciones de personaje en las que te viene muy bien documentarte, sobre todo si vas a hacer a un personaje histórico. Pero si me tengo que poner a leerme todo lo que encuentre de tipos con trastornos de personalidad, con infancias difíciles... Prefiero leerme y releerme el guion mil veces y empezar a tirar vías por las que pueda crecer.

-Luis Tosar: Yo tengo la sensación de que este no era el lugar, porque creo que 'Matices' no deja de ser una serie de género. No pretende en ningún momento ser realista ni hacer un análisis exhaustivo sobre temas de salud mental. Lo que pasa es que los plantea como conflictos complejos, con personajes con un desarrollo emocional y moral con muchos recovecos, pero la serie tiene una estructura clásica y que resulta muy familiar de puro misterio.

-De hecho, tiene un punto Agatha Christie muy reconocible, con un asesinato de por medio, muchos sospechosos y los personajes aislados en un paraje remoto.

-Luis Tosar: Es una estructura totalmente clásica. Pero luego hay un ingrediente atractivo, que es que cada personaje tiene una complejidad mental y emocional que normalmente no aparece en este tipo de proyectos.

Hovik Keuchkerian, en 'Matices' / SKYSHOWTIME

-Aunque tenga una estructura clásica de misterio, la serie también habla de psicología. ¿Creen que las terapias son importantes hoy en día, aunque no sean tan de choque como la del doctor Marlow?

-Hovik Keuchkerian: La terapia del doctor Marlow es absolutamente experimental y la está llevando a cabo en un sitio apartado. Para los personajes es el último clavo al que agarrarse y demuestra su grado de desesperación. Es como cuando llevas años que te duele una rodilla o un hombro y alguien te habla de un fisio o incluso un curandero. A lo mejor vas y te funciona, pero porque vas pensando que te lo va curar. Aquí, estos seis personajes llevan años sumidos en el sufrimiento, así que se agarran a un clavo ardiendo y por eso van. Luego la terapia de ir a hablar de todo con libertad con alguien que te escuche, simplemente sentarte con él y soltar todo lo que tengas dentro, indistintamente de las consecuencias, es una terapia que funciona, porque es la que uso yo.

-Luis Tosar: Yo creo que en 'Matices' hay una visión muy irónica sobre el tema de las terapias alternativas. Porque cuando lo has probado todo y no sabes dónde agarrarte, la desesperación te lleva a veces a recurrir a cosas porque tienes ganas de curarte. En los temas de salud mental, hay que tener cuidado de no dejarte llevar por cualquier cosa. Porque es difícil que tengas una catarsis como la que tienen muchos de los personajes de 'Matices' en una sola sesión. Todos estos procesos llevan muchísimo más tiempo. Cualquiera que haya estado sometido a terapia en alguna ocasión sabe que sacar las cosas a la luz es un proceso largo y a veces tedioso, que en ocasiones implica cierto sufrimiento, pero es la única manera de hacerlo.

-Luis, en su caso la serie también tenía un plus: su mujer, Luisa Mayol, tiene un papel como la amiga de Ana (Juana Acosta). A veces se recomienda no trabajar con la familia, pero ustedes no es la primera vez que lo hacen y forman un buen equipo en pantalla.

-Luis Tosar: En este caso no nos cruzábamos en ningún momento, pero nos funciona bien trabajar en proyectos juntos. Siempre es un poco diferente cuando estamos los dos, el proyecto se encara de otra manera.