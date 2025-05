Oriol Tarrasón: "Mi personaje en 'Sueños de libertad' será incluso más malvado que Jesús de la Reina"

El pasado mes de marzo, la muerte de Jesús (Alain Hernández), el malo de 'Sueños de libertad', dejó descolocada a la audiencia de la serie de Antena 3, la más vista de la televisión española. Pero ni aun así Begoña (Natalia Sánchez) y Andrés (Dani Tatay) pueden estar tranquilos, ya que ahora llega un nuevo personaje con intenciones bastante oscuras, Gabriel de la Reina (Oriol Tarrasón), el sobrino de Damián (Nancho Novo). El actor que lo interpreta tiene todo un master en series: 'Los misterios de Laura', 'Amar es para siempre', 'Seis hermanas', 'Las invisibles', 'Bandolera'...

Gabriel llega para tomar el relevo de Jesús, también con sus malvades.

Una buena serie necesita un malo, y él va a hacer el mal.

¿Es tan malvado como Jesús?

Tal vez es incluso peor.

¿De verdad?

Lo que pasa es que son formas diferentes. Gabriel no va tan de cara como Jesús, sino que es un personaje más manipulador, perverso, mentiroso. Engaña mucho a la gente, los manipula, les confunde en función de sus propios intereses.

Vamos, es de los que dan la puñalada por la espalda.

Claro, por eso digo que es más malvado que Jesús, en ese aspecto. Una cosa que me gusta de Gabriel es que no engaña al espectador, porque la audiencia va a ver lo que está haciendo, sabe de primeras a lo que viene e irá viendo cómo lo va consiguiendo. Pero el resto de los personajes lo desconocen. Ahí está la manipulación. El espectador estará viendo cómo le digo mentiras a un personaje. Por eso a mí me parece más malo todavía que Jesús.

¿Se avecina nuevo trío amoroso con Begoña y Andrés?

Claro. Toda buena serie necesita un malo, y también una historia de amor. ¡Y qué mejor que meterlo todo junto!

¿Gabriel echa mano de la seducción para conseguir sus objetivos?

Sí, pero no va a seducir solo desde un punto de vista amoroso, sino a todos los niveles, para conseguir información de cara a alcanzar su objetivo. Por eso va a tener que seducir a todo el mundo. Y no es lo mismo seducir a don Pedro que a Begoña... Así que con cada uno va a tener que usar las herramientas necesarias.

¿Lo justifica? ¿Tiene Gabriel sus razones para hacer todo lo que hace?

No es una cuestión de justificarlo yo. Se supone que el personaje, desde su creación, desde los guiones, ya lo han justificado, ya han construido las bases para que sea real. Nosotros lo que hacemos es darle verdad. Y yo le entiendo, aunque otra cosa es que no sería igual, no haría lo que él hace. A veces lo leo y pienso: ¡Qué tío, la que está liando! Se lo digo al director y se ríe. Pero tiene sus razones. Otra cosa es que esas razones igual no le gustan al espectador, pero para eso es el malo, para generar conflictos.

¿Le divierte hacer de malo?

Claro, porque es el que provoca que pasen cosas, el que pone los palos en las ruedas. Si tú eres el que genera el conflicto continuamente, es divertido. Cuando estaba en 'Amar es para siempre', donde era un buenazo, pasaban cosas que me afectaban, rompían mi estabilidad y tenía que luchar por recuperarla. En cambio, el personaje del malo es el que rompe la estabilidad de los demás, y es muy divertido de interpretar.

Jesús no acabó demasiado bien en la serie. ¿Teme que Gabriel tenga el mismo destino en un futuro?

La verdad es que no tenemos ni idea. Esa es otra cosa que me gustan de las series diarias. Aunque te den una descripción y una idea de hacia dónde va tu personaje, como se está escribiendo a medida que se está grabando hay mucha información que no tengo. Y a mí me gusta eso porque lo voy descubriendo, que es un poco lo que te pasa en la vida. Pero vamos, que yo espero que Gabriel acabe bien...

Acaba de llegar a 'Sueños de libertad', pero tiene mucha experiencia en series diarias. ¿Se suele atrever a hacer propuestas para sus personajes, ya que después de interpretarlos tanto tiempo los conoce muy ien?

No. Si hubiera estado en el proceso de creación desde el inicio puedes hacer propuestas, pero como a nosotros nos llegan los guiones cuando ya se han escrito un montón de capítulos posteriores, es muy difícil que coincida. El otro día me leí el guion y pensé que la trama iba hacia un lado. Se lo comenté al director y me dijo que había un giro. Así que es muy difícil proponer.

Oriol Tarrasón, en 'Sueños de libertad' / MANUEL FIESTAS / ATRESMEDIA

Confiese: ¿veía la serie?

No. Pero es que no veo nada. No porque no me gusten, pero no estoy muy pendiente. Cuando te hablan de un proyecto y sabes que te vas a incorporar sí que lo miras para saber cómo está hecho. A mí me sorprendió, siendo una serie diaria y sabiendo el ritmo al que se trabaja, el nivel de calidad que había, tanto técnico como estético, actoral...

Las series diarias te obligan a llevar un ritmo que después te ayudará a cualquier cosa que hagas después.

Es un arma de doble filo. Se trabaja a una velocidad tan bestia que a veces, cuando pasas a un proyecto con más tiempo de rodaje, ya vas con el motor encendido. Las series diarias te generan mucha adrenalina, mucho ritmo, tienes que resolver secuencias con personajes que siempre están al límite... Es un entrenamiento bestial y cuando acabas te sientes capaz de todo. Ese es el problema del actor en general, que cuando tiene mucho trabajo se pone la mecánica en funcionamiento y luego pasan temporadas que no suena el teléfono, que las sufre todo el mundo, y pierdes un poco el fuelle. Las series diarias son un buen sitio para recuperarse porque te ponen las pilas.

Aunque haya pasado por muchas series, hay una con un personaje que lo ha marcado, 'Los misterios de Laura'. ¿Le sorprende que aún se lo recuerden?

Es increíble. Cuando leí el personaje de Martín ya me tocó, pero me sorprendo porque la gente sigue preguntándome por redes y por la calle, me felicitan, me dicen que les encantaba el personaje... Es superbonito.

Rodaron algunos telefilmes de 'Los misterios de Laura', algunos mucho después de que se cerrara la serie. ¿Hay previsión de hacer más?

No lo sabemos. Los actores somos como el público, que nos falta información. Nosotros estamos dispuestos, porque es un personaje que yo haría siempre, toda la vida. Y además es un lujo trabajar con María [Pujalte] y gracias a la serie nos hicimos amigos. Cuando quieran que llamen. Aunque ahora, de momento, soy Gabriel en 'Sueños de libertad'...

¿Nota cómo ayuda la televisión a que el público acuda al teatro, donde también ha trabajado mucho?

Creo que el error es que hay muchas productoras que creen que si no salen en la tele y no eres conocido no te pueden llamar porque no va a venir nadie a verte. Pero está comprobado que la gente va a ver lo que es bueno. Es verdad que si sales en televisión atrae gente, es un reclamo, porque lo he visto, pero no creo que sea el motivo necesario para que me llamen para hacer un proyecto, no deberíamos centrarnos solo en eso. Porque hay gente que no es conocida y son actores increíbles. Todos los actores somos iguales, pero hay personajes que te encajan mejor que otros. Yo creo que lo que hay que buscar es el actor que le encaja al personaje.