'A muerte', la divertida serie 'punky' del creador de 'Casa en flames'

Dani de la Orden, el director de películas como 'Casa en flames', 'Barcelona, nit d’estiu' y 'Barcelona, nit d'hivern', propone una historia romántica poco convencional en 'A muerte', la nueva serie española de Apple TV+ (procedente de Atresmedia TV), que llega a la plataforma este miércoles 5 de febrero. El 'crash' de los protagonistas es de lo más particular porque se reencuentran en momentos bastantes complicados de sus vidas.

Sobre todo él, el responsable Raúl (Joan Amargós), al que le acaban de diagnosticar un cáncer de corazón y también ha roto con su novia (Paula Malia), con la que estaba a punto de iniciar un vida en común. Tampoco le van demasiado bien las cosas a Marta (Verónica Echegui), una creativa publicitaria alérgica al compromiso que acaba de descubrir que está embarazada. El reencuentro durante un funeral de estos dos excompañeros de instituto hará que ambos se replanteen muchos aspectos de sus vidas.

"Más allá de que el 'crash' de los protagonistas llegue en el peor momento de ambos, a mí me gustaba hablar de que tenemos poca capacidad de acompañar a alguien que está pasando por una mala situación", comenta De la Orden. "A veces nuestro entorno nos intenta animar para sacarnos del lado oscuro pero a lo mejor a ti no te apetece ver el lado positivo", añade el creador y codirector de la serie junto a Oriol Pérez.

"Raúl vive su enfermedad desde la apatía, de no saber qué hacer. Hasta que tiene la presión de caer en los tópicos de las cosas que tienes que hacer por si la palmas. Pero es que a lo mejor no te apetece porque estás contento con que tu vida sea totalmente conformista, y eso es igual de lícito como aquella persona que quiere comerse el mundo", afirma De la Orden.

Una serie 'punky'

La aparición del personaje de Marta será un revulsivo para Raúl. "Marta, que vive la vida loca, siente la presión de que cuando eres adulto parece que hay que ir solo por un camino. Tenemos mucha más tendencia a preguntar a las mujeres que han decidido no ser madres por ello y en cambio no cuestionamos a las madres por qué han tenido hijos. A mí me parece muy interesante la opción del 'no'", comenta el director, que califica 'A muerte' como una serie bastante 'punky'.

"Ya no solo por los chistes, sino porque está rodada viviendo cada escena, desde la locura de la improvisación", señala sobre una ficción con guion de Oriol Capel y Natalia Durán en la que, aunque la muerte esté tan presente debido a la enfermedad del protagonista, es de lo más divertida.

"Me daba mucho miedo frivolizar con ello", reconoce De la Orden. "Pero un ser querido vivió una hospitalización de un año y, quieras o no, la comedia entra siempre. Porque viene un médico que tiene la sensibilidad emocinal de un kiwi, porque una enfermera no sabe cómo sacar las gasas, porque otra está haciendo su primera analítica y no encuentra la vena...", enumera.

"Al final, la comedia va entrando en las peores situaciones y te ayuda a enfrentarte a cosas que a lo mejor, de una manera seria, no sabrías cómo hacerlo", reflexiona el creador de la serie, ambientada, como la mayoría de sus películas, en Barcelona.

Secundarios que brillan

Aunque Echegui y Amargós lleven el peso de la trama, los secundarios brillan especialmente en esta ficción: Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán, David Bagés... Y Berto Romero y Leticia Dolera, que intervienen solo en uno de los siete episodios.

También está Emma Vilarasau, dando vida a la madre de Raúl, un papel que le sirvió para ensayar el personaje de la matriarca desquiciada de 'Casa en flames' que le ha hecho ganar el premio Gaudí, el Feroz, y por el que está nominada este sábado a los Goya. Así como parte de la escena cómica: Xavi Daura y Esteban Navarro, del duó Venga Monjas, Ignasi Taltavull, de 'La ruïna', Daniel Fez, ahora reportero de 'Caiga quien caiga', Enzo Vizcaíno...

"Soy muy fan de la comedia, sobre todo de la que se está haciendo en Cataluña", confiesa De la Orden. "Esta serie fue la excusa perfecta para tener a esta gente que hace 'stand up' divertidísima", explica el director, que prefirió rodar la serie íntegramente en castellano aunque esté localizada en Barcelona. "Ya ruedo mucho en catalán, como la serie para TV3 que estoy preparando", destaca, una 'sitcom' titulada 'La casa nostra' en la que volverá a colaborar con el guionista de 'Casa en flames', Eduard Sola.