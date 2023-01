'Bienvenidos a Chippendales': una saga real de estriptis masculino y asesinatos

La ola de series dramáticas basadas en titulares reales, a menudo sobre criminales o estafadores, continúa con 'Bienvenidos a Chippendales', alternativa ficcionada a la increíble saga de avaricia, tangas, drogas y crimen que ya nos contó el documentalista Jesse Vile en su reciente y recomendable serie 'La maldición de los Chippendales' (se puede localizar en Movistar Plus+).

Como en su exitosa 'Pam & Tommy', el guionista Robert Siegel ('El luchador') hace equilibrios entre el humor absurdo y la emoción sincera para contar una historia imposible de inventar. La de Somen 'Steve' Banerjee (Kumail Nanjiani), taciturno inmigrante indio que, en su búsqueda del cacareado sueño americano, pasó de trabajar en una gasolinera a fundar un emporio empresarial del estriptis masculino. Negocio que trató de mantener a flote y bajo su control mediante incendios provocados y complots de asesinato.

Según la versión de la serie, no fue el infausto Paul Snider (Dan Stevens), aspirante a promotor nocturno y futuro asesino de la famosa 'playmate' Dorothy Stratten (Nicola Peltz), quien a finales de los setenta sugirió a Banerjee animar su macilento club de la Costa Oeste con un show de baile erótico solo para mujeres. El propio Steve tiene aquí la gran idea tras una visita algo forzada a un club gay. En cualquier caso, Chippendales, club y tropa de baile, solo llega a su nivel óptimo tras aparecer el coreógrafo (y productor de tele infantil con un par de premios Emmy) Nick De Noia (Murray Bartlett, de 'The White Lotus'), quien trasladó el fenómeno a Nueva York tras darle una pátina de profesionalidad. Banerjee agradecía los cambios a la vez que observaba con recelo cómo De Noia se apropiaba de su concepto ante los medios establecidos. Metido en una espiral de celos y miedo al fracaso, el otrora afable emprendedor tomó decisiones algo expeditivas.

Si con 'La gran enfermedad del amor', coescrita por él mismo, Kumail Nanjiani logró demostrar que un actor de orígenes paquistaníes podía ser algo más que repartidor, taxista o terrorista en una producción estadounidense, aquí se enfrenta con éxito a su papel más complejo hasta la fecha. La tentación de la parodia está presente y a veces no se evita, pero Nanjiani sabe encarnar a Banerjee como una olla a presión de baja autoestima y ansiedad de clase y raza.

En relativo segundo plano, una pléyade de grandes actores bordan a personajes (muchos de ellos ficticios o levemente reales) en la órbita de ese núcleo tumultuoso. Brillan la gran Annaleigh Ashford como Irene, contable que acaba siendo para Steve algo más que colega de negocios; Juliette Lewis como la recepcionista/diseñadora de vestuario Denise, basada parcialmente en la productora asociada Candace Mayeron, o Andrew Rannells como (inventado) inversor del Chippendales de Nueva York con pasión por Stephen Sondheim.

Erotismo, sustancias ilícitas y extra de música disco: esto podría haber sido 'Boogie nights: la serie', de no ser porque el director Matt Shakman ('Bruja Escarlata y Visión') marca unos patrones visuales poco excitantes; no se divierte con la época ni con la cámara, salvando algún largo zoom o algún plano con grúa de vida nocturna que remite al De Palma de 'Atrapado por su pasado' y el club El Paraíso. Su alucinógena secuencia de créditos, con ese gran tema principal en clave disco firmado por Siddharta Khosla ('Solo asesinatos en el edificio'), promete una serie espectacular que no acaba de llegar.