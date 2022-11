La serie 'Élite' siempre ha sido sinónimo de desenfreno, fiestas, lujo, excesos, adolescencia, 'thriller', muerte y sexo, mucho sexo. Pero la sexta temporada de la ficción llega a Netflix este viernes 18 de noviembre dispuesta a escarbar también en unas tramas con más calado social, como la transfobia, la homofobia en el deporte, las relaciones tóxicas, la violencia machista y el trauma que supone una violación. "Cuando ya has hecho dos entregas más de fuegos artificiales, como podrían ser la cuarta y la quinta, los temas nos llevaban a una dinámica más reposada aunque intensa, porque 'Élite' siempre es intensa, y nos hemos metido de lleno", reflexiona Carlos Montero, creador de una de las producciones españolas con más tirón en el extranjero.

La temporada que se estrena ahora es la primera que no cuenta con ninguno de los protagonistas de los inicios, ya que Itzan Escamilla (Samuel) y Omar Ayuso (Omar) se despidieron en la anterior. Por eso entra sangre nueva al selecto instituto Las Encinas: Ander Puig ('Ser o no ser'), Carmen Arrufat ('HIT', 'La inocencia'), Álvaro de Juana (HIT, 'Amar es para siempre'), Ana Bokesa ('Capítulo Cero') y Álex Pastrana ('Bienvenidos a Edén'), que se unen a los ya veteranos André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou y Manu Ríos.

Los nuevos personajes traen nuevas tramas y nuevos conflictos. Que no son precisamente qué modelito ponerse para ir a bailar. Puig trae la responsabilidad de hablar de qué significa encajar en el mundo siendo un adolescente trans: "Nico está bien, su vida está guay, pero cuando aparece Ari le crea inseguridad", comenta el actor, que es consciente de la importancia de tratar el tema en 'Élite'. "Me parece clave, porque es una serie enorme y era la ideal para que mucha gente se entere de esto a nivel mundial".

Arrufat y Pastrana, por su parte, son dos 'infuencers' que venden la idea de la pareja perfecta, pero que protagonizan una relación de maltrato: "Venimos a mostrar que no todo lo que se cuenta en las redes es verdad", apuntan, remarcando "la masculinidad tóxica" del personaje de él. Y Bokesa y Pastrana llegan para acompañar a Isadora (Zenere) en su proceso de trauma por la violación sufrida el año pasado: "Netflix nos trajo a una terapeuta especialista en traumas. Su figura fue muy importante para medir todo lo que nos estaba tocando contar", explica la actriz argentina.

Homofobia en el deporte

Un tema tan espinoso como la homofobia en el deporte quedará, asimismo, servido a través de la trama de Manu Ríos (Patrick) y André Lamoglia (Iván), ya que ocurrirá algo que es inédito incluso en el mundo real: "La relación que Iván tiene con su padre es bastante complicada desde la temporada pasada, pero en esta ocurrirán cosas que harán que Iván se sienta muy orgulloso de él", avanza el actor brasileño sin querer desvelar de qué se trata. "El tono de la serie esta temporada es más maduro, las tramas más complejas, más adultas", se congratula Ríos.

No obstante, Ríos y Lamoglia protagonizan algunas de las escenas más subidas de tono de la serie, que sigue siendo marca de la casa 'Élite'. "El sexo también está presente esta temporada, pero en segundo plano", asegura el actor de 'La edad de la ira". "El sexo está, no lo eludimos y lo fomentamos", reconoce asimismo Montero. "Pero escribimos para llevar al público a sitios que le generen preguntas, a conversaciones, a incomodidades, y eso no quiere decir sexo todo el rato", puntualiza su compañero Jaime Vaca, que hace dos temporadas tomó el relevo de Darío Madrona como cocreador. "Somos una serie que habla, sobre todo, de emociones descarnadas universales y el sexo es una parte vital donde se ponen sobre la mesa, o sobre la cama, inseguridades, cicatrices, heridas... Es la desnudez literal del personaje", añade.

Aunque parezca mentira, en los inicios, para desarrollar la serie, Montero visitó unos cuantos institutos de élite de Madrid. "Nos parecieron muy normales y los chicos, vestidos de pijos, nos interesaban muy poco, así que decidimos alejarnos de eso y crear un mundo mucho más 'fashion' de lo que de verdad existe". Dar forma a ese universo marcado por los excesos y el hedonismo ha acabado llevándoles a ser el foco de críticas, porque no haya cuerpos que se salgan de lo normativo en 'Élite'.

Ver sufrir a los Adonis

"Hay un componente sexi en nuestro 'casting', eso es obvio y está buscado, pero es un tipo de serie que pide eso. ¿Que puede abrirse a otras cosas? Seguramente. ¿Que lo haremos? Pues no lo sé", se escuda Montero, mientras Vaca considera que la gracia está precisamente en ver sufrir a los que parece que lo tienen todo: "Hacer que los personajes que tú envidiarías en la vida real, a los que te gustaría parecerte, tengan las mismas o más miserias que tú hace que haya un punto en el que conectes con ellos". Que, Isadora, la reina de la noche de Ibiza, acabe sola cada noche en su mansión tomándose unas copas para dormir puede provocar empatía. Pero también hacer pensar al joven que tiene que compartir su piso de 30 metros cuadrados tras acabar su jornada en el 'burguer' que se puede estar peor.

"Nosotros siempre hablamos de la ley del equilibrio, de que es chulo ver sufrir como bellacos a personajes que en principio lo tienen todo resuelto. Creo que hay algo muy placentero en ver sufrir a un cuerpo de Adonis", zanja Montero, pletórico porque ya se está rodando una séptima temporada de 'Elite'. Entre los fichajes para los próximos capítulos están Maribel Verdú, Mirela Balic, Fernando Líndez, Gleb Abrosimov, Iván Mendes y Alejandro Albarracín y el regreso de uno de los personajes más emblemáticos de la serie, Omar Ayuso, que interpretó a Omar en las cinco primeras entregas. Las cosas cambian en 'Élite', pero su esencia, esa que le hace triunfar en el mundo, parece perdurar.