Las series clave para la semana del 5 de septiembre

Además de los Sex Pistols de Danny Boyle y Craig Pearce, esta semana asaltan las pantallas Mike Tyson y los jóvenes y no tan jóvenes karatekas de 'Cobra Kai'. Descargas de energía sin descanso.

1. 'Atrapados de nuevo': referente islandés del 'nordic noir'

Aunque se estrene como 'Atrapados de nuevo', esto es básicamente la tercera temporada de 'Atrapados', el thriller de Baltasar Kormákur ('Katla') que puso a Islandia en el mapa del 'nordic noir' audiovisual. Ólafur Darri Ólafsson e Ilmur Kristjánsdóttir repiten como los policías Andri e Hinrika, ahora liados con un asesinato producto, en principio, de una disputa territorial entre una secta neopagana y una banda motera. Kormákur dirige el primer y último episodios. Netflix, jueves, día 8.

2. 'The good fight (T6)': al filo de la más cruda actualidad

Si en algo ha destacado este 'spin-off' de 'The good wife', ha sido en su rápida respuesta a los sucesos del mundo real. Y en este sentido, su sexta y última temporada no debería defraudar: la abogada Diane Lockhart (Christine Baranski) se moverá en un paisaje político marcado por la nueva guerra fría o el recorte de libertades como el derecho al voto y el aborto. Esto se acaba, pero Michelle y Robert King han insinuado que otro 'spin-off' es posible. Movistar Plus+, desde el jueves, día 8.

3. 'Mike': los golpes de la vida

Una visión sardónica a la vez que empática de las batallas, dentro y fuera del ring, del excampeón del mundo de boxeo Mike Tyson, al que da vida un irreconocible Trevante Rhodes (revelación de 'Moonlight'). Completan el reparto Laura Harrier (Camille en 'Hollywood') como la actriz Robin Givens, que fue su primera esposa, o Harvey Keitel como Cus D'Amato, entrenador que impulsó su carrera. El director Craig Gillespie ('Yo, Tonya') aporta su habitual estilo autorreferencial. Disney+, jueves, día 8.

4. 'Cobra Kai (T5)': el (eterno) retorno al Miyagiverso

Lo que empezó casi como pequeña broma nostálgica se ha convertido en saga épica y en su propia franquicia, que no tiene visos de acabar en breve. En esta quinta temporada, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) recluta a su viejo rival Chozen (Yuji Okumoto) para que le ayude a detener a Terry Silver (Thomas Ian Griffith) en sus planes de expansión de Cobra Kai. Otro fantasma del pasado de retorno: Mike Barnes (Sean Kanan), el 'chico malo del karate' de la tercera película. Netflix, viernes, día 9.

5. 'The Serpent Queen': poder femenino

Desde el estreno de 'La princesa blanca' en 2017, STARZ no ha dejado de redescubrirnos a mujeres importantes de la historia en dramas más modernos que rancios. El mismo año que 'Becoming Elizabeth' llega 'The Serpent Queen', creación de Justin Haythe ('La cura del bienestar') sobre el ascenso al poder de Catalina de Médici (Samantha Morton) en la Francia del siglo XVI. En su noche de bodas, descubre que su marido, Enrique II, está enamorado de otra mujer. Starzplay, domingo, día 11.