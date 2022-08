¿Crisis, qué crisis? Las 20 series para no perderse este otoño 2022

Tras su lógico auge durante la pandemia, el 'streaming' se enfrenta ahora mismo a un momento delicado, producto no solo del interés de los ciudadanos por salir a la calle, sino también de un ritmo de endeudamiento que resultaba insostenible. Corren tiempos de recortes y fusiones: Netflix encadena rondas de despidos mientras prueba a cobrar por compartir cuentas y anuncia modalidad con anuncios; HBO Max ha eliminado títulos de su catálogo (incluyendo originales de reciente estreno) para aprovechar ventajas fiscales, e incluso corporaciones aparentemente invulnerables como Amazon y Disney incrementarán los precios de sus suscripciones en unas semanas y a finales de año, respectivamente.

Sea como sea, el paisaje no es tan apocalíptico como se ha leído y nada parece indicar que los usuarios vayan a sufrir una sequía de novedades: no dejan de sucederse los anuncios de rodajes imponentes. Si acaso, estos reajustes podrían servir para potenciar una cultura de producción en la que prime calidad sobre cantidad. Nuestras propuestas para el otoño son tan abundantes como selectas.

1. 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' (Prime Video, 2 de septiembre)

Solo dos semanas después de 'La Casa del Dragón', llega el otro gran 'blockbuster' de fantasía de la temporada. Amazon no ha escatimado presupuesto (465 millones de dólares para la primera temporada) en el intento de lograr esa franquicia televisiva que asiente Prime Video como opción popular. Dirigida inicialmente y producida por J.A. Bayona, nos sumergirá en una Segunda Edad apenas tocada por las películas de Jackson.

2. 'Mike' (Disney+, 8 de septiembre)

Trevante Rhodes (protagonista de 'Moonlight') se pone en el rocoso pellejo de Mike Tyson en una miniserie biográfica a la vez irreverente y empática. Laura Harrier (Camille en 'Hollywood') interpreta a la que fue su primera esposa por poco tiempo, la actriz Robin Givens; Harvey Keitel es Cus D'Amato, entrenador convertido en figura paterna.

3. 'Pistol' (Disney+, 8 de septiembre)

Danny Boyle ('Trainspotting', etcétera) cuenta la historia de los Sex Pistols desde el punto de vista del guitarrista Steve Jones, encarnado por Toby Wallace, ya todo un punk en 'El glorioso caos de la vida'. El creador de la serie es Craig Pearce, coguionista habitual de Baz Luhrmann, también en la reciente 'Elvis'.

4. 'Andor' (Disney+, 21 de septiembre)

Precuela/spin-off de una precuela/spin-off ('Rogue One'), la nueva serie de 'Star Wars' sigue al futuro superespía Cassian Andor (Diego Luna) durante sus años de formación y mientras la Rebelión se gesta en distintos puntos de la galaxia. Thriller de espionaje a cargo de un experto en la materia: Tony Gilroy, guionista y ocasional director de la 'saga Bourne'.

5. 'La novia gitana' (ATRESplayer PREMIUM, 25 de septiembre)

Esta adaptación del 'best-seller' de Carmen Mola sigue a una inspectora de homicidios (Nerea Barros, de 'El príncipe') en su investigación de un macabro ritual. Los ocho episodios están dirigidos por Paco Cabezas, quien se pasa a las series nacionales tras más de media década trabajando para las estadounidenses.

6. 'The old man' (Disney+, 28 de septiembre)

Primera serie protagonizada por Jeff Bridges, este 'thriller' crepuscular cuenta la historia de un exagente de la CIA que se ve obligado a salir de su escondrijo y enfrentarse de nuevo a decisiones del pasado. Nunca es mejor que en su primer episodio, pero es imposible rechazar una serie que enfrenta a Bridges con otro grande: John Lithgow.

7. 'Apagón' (Movistar Plus+, 29 de septiembre)

Inspirada en el pódcast 'El gran apagón', esta serie antológica mostrará diferentes visiones de la vida en la Tierra tras el colapso del sistema por una tormenta solar. Excelente nómina de directores: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta, acompañados, en muchos casos, por sus guionistas habituales.

8. 'El club de la medianoche' (Netflix, 7 de octubre)

Si es otoño, toca serie del maestro del terror Mike Flanagan en Netflix. Tras 'La maldición de Hill House' (2018), 'La maldición de Bly Manor' (2020) y 'Misa de medianoche' (2021), ahora propone una pesadilla 'young adult'. Un grupo de jóvenes enfermos terminales hace un pacto: el primero de ellos en morir se comunicará con el resto desde el más allá.

9. 'Shantaram' (Apple TV+, 14 de octubre)

Steve Lightfoot, creador de la deliciosamente loca 'Detrás de sus ojos', adapta la novela de aventuras y autodescubrimiento de Gregory David Roberts, primera entrega de una exitosa bilogía. Charlie Hunnam ('Hijos de la anarquía') es Lin Ford, convicto australiano que hace escala en Bombay en su camino hacia otra identidad.

10. 'El gabinete de curiosidades de Guillermo Del Toro' (Netflix, 25 de octubre)

Esta antología de historias de terror, en la que Del Toro ejerce como creador, co-showrunner y presentador, reúne a autores señalados del cine fantástico reciente: habrá piezas dirigidas por Jennifer Kent ('The Babadook'), David Prior ('The empty man') y Panos Cosmatos ('Mandy'), entre otros.

11. 'El Inmortal' (Movistar Plus+, 27 de octubre)

Traición, ambición y exceso son los ingredientes de este repaso de ficción a la vida del líder y fundador de Los Miami, la banda que durante los noventa manejó la coca en Madrid. Álex García (Álex de 'Antidisturbios') encarna al personaje titular. Según el creador José Manuel Lorenzo, "pretende ser un retrato de una época en que Madrid se incendiaba cada noche".

12. 'This England' (Movistar Plus+, 31 de octubre)

¿Es demasiado pronto para hacer una serie sobre Boris Johnson y sus primeros meses como primer ministro del Reino Unido? Posiblemente, pero que esté coescrita y dirigida por Michael Winterbottom ('24 hour party people') genera indiscutible curiosidad. Al frente del reparto, un irreconocible Kenneth Branagh.

13. ¡García! (HBO Max, octubre)

Adaptación de la saga de cómics de Santiago García y Luis Bustos, celebrado cruce de thriller de acción con sátira política. Una joven periodista de investigación (Veki Velilla) despierta de su criogenización a García (Francisco Ortiz), superagente creado en los cincuenta por los servicios secretos del general Franco. La pareja luchará junta por tirar abajo la amenaza de otra dictadura.

14. 'Willow' (Disney+, 30 de noviembre)

Secuela tardía del pequeño clásico de 1988, basado en una idea de George Lucas, con Warwick Davis como enano agricultor que protege a una bebé destinada a destronar a una malvada reina. Vuelven Davis y Joanne Whalley, pero Val Kilmer no pudo hacerlo por estar recuperándose de su cáncer de garganta.

15. 'The Crown (temporada 5)' (Netflix, noviembre)

La penúltima temporada de la saga real cubrirá la vida y reinado de Isabel II de comienzos a mediados de los noventa. Por segunda vez, reformulación completa del reparto: Imelda Staunton como la reina, Elizabeth Debicki como la princesa Diana o Dominic West como el príncipe Carlos.

16. '1899' (Netflix, fecha por determinar)

En esta propuesta de misterio de los creadores de ‘Dark’, el viaje en vapor hacia América de un grupo de emigrantes europeos (la serie será, como debe ser, multilingüe) cobra un giro inesperado cuando se cruza ante ellos un barco que había estado desaparecido durante meses.

17. 'The idol' (HBO Max, fecha por determinar)

Cocreada por The Weeknd y Sam Levinson, padre de 'Euphoria', este estilizado drama cuenta la historia de una estrella del pop (Lily-Rose Depp) y el dueño de club/líder de secta (el propio The Weeknd) por el que se deja seducir. Iba a ser dirigida casi enteramente por la gran Amy Seimetz ('The girlfriend experience'), quien finalmente dejó el proyecto después de rodar cuatro episodios ahora desechados.

18. 'The Kingdom Exodus' (Filmin, fecha por determinar)

Siguiendo un poco la estela de David Lynch con 'Twin Peaks', Lars von Trier ha decidido dar continuación tardía a su más célebre aventura televisiva. Entraremos de nuevo, quizá desde una visión aún más atrevida, en ese misterioso hospital de Copenhague donde cohabitan la ciencia y lo inexplicable. Filmin ofrecerá, además, las dos primeras temporadas en versión remasterizada.

19. 'Miércoles' (Netflix, fecha por determinar)

Tim Burton ofrece finalmente su visión de 'La familia Addams' después de tener que ceder la película de 1991 por conflictos de agenda. Se encarga de los dos primeros episodios, como mínimo, de esta comedia de terror sobre Miércoles (Jenna Ortega) y sus años como estudiante de la academia Nevermore.

20. 'La Ruta' (ATRESplayer PREMIUM, fecha por determinar)

Hay notable expectación alrededor de este drama realista sobre las discotecas valencianas de los ochenta y noventa (se recrean muchas de ellas, como Puzzle, Espiral, N.O.D. o ACTV) y la gloria y decadencia que se vivieron en ellas. Cocreada y dirigida por Borja Soler, director de dos episodios de la excelente 'Antidisturbios'.