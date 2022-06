'Ms. Marvel': yo fui una superheroína adolescente musulmana

Kamala Khan, último personaje en usar el seudónimo Ms. Marvel, tuvo un primer cameo en el tebeo 'Capitana Marvel' en 2013, pero sacudió realmente el mundo un año después, cuando obtuvo su propia serie de cómics. Como parte de su proyecto de mayor diversidad e inclusión, Marvel ofrecía todo el protagonismo a una joven superheroína musulmana y alejaba la acción de la sempiterna Manhattan para centrarla en una Jersey City de vibrante multiculturalismo.

La idea había surgido de conversaciones entre la por entonces editora de Marvel (ahora ejecutiva de sus estudios) Sana Amanat, musulmana y de padres paquistanís, y su colega Stephen Macker. Del mismo modo que podían hacerse tebeos sobre chicos blancos que luchan por combinar adolescencia y superpoderes, se podía hacer uno sobre una chica de piel morena que debe incluir a la combinación un tercer mundo: el de la fe musulmana.

Para dar forma al personaje contaron con la escritora G. Willow Wilson, convertida al Islam mientras estudiaba historia en Boston, y los ilustradores Adrian Alphona y Jamie McKelvie, quienes recibieron instrucciones de cambiar la sexualización por la cercanía, en el intento de hacer sentir cómodas a posibles lectoras. Misión cumplida: "El cómic significa mucho para mucha gente", recuerda la actriz Iman Vellani en videollamada. "Yo todavía lo llevo conmigo a todas partes".

Si no les suena el nombre de Vellani, es normal: debuta en la pantalla este miércoles, en Disney+, como Kamala Khan. Que pudo no ser la primera superheroína musulmana de Marvel (antes estuvieron M y Arena de 'X-Men'), pero sí acabó siendo la primera con su propia serie, ahora también teleserie.

De fan a posible ídolo

La canadiense Vellani ha nacido para el papel, y no solo por ser hija de inmigrantes paquistanís; por haber vivido su corta vida (tiene 19 años) entre dos culturas. Si algo define a Kamala Khan, además de sus raíces, es su amor por los superhéroes, algo que la actriz entiende a la perfección. "Leí todos los cómics de 'Ms. Marvel' en el instituto -recuerda-. En 2017 me había disfrazado del personaje por Halloween (todo el mundo creyó que iba de The Flash). Años después, me enteraba del casting para la serie por mi tía, que lo había leído en un grupo de WhatsApp que apenas abre. El último día de instituto me avisaban de que el papel era mío. ¡Todo muy surrealista!".

En la serie, conocemos a Kamala mientras desarrolla su última y sofisticada obra de 'fan art' en torno a Carol Danvers, alias Capitana Marvel. Su razón de vida es la primera convención de Vengadores en Jersey City, en cuyo concurso de 'cosplay' piensa participar con un disfraz de Danvers que ha creado en alianza con Bruno (Matt Lintz), un amigo que oculta (a duras penas) sus sentimientos por ella. Menos entusiasmados con la convención parecen sus padres, determinados a hacer de Kamala una joven de provecho (como su hermano mayor Aamir, muy conservador) y sacarla de su mundo de fantasía.

Pero el camino de Kamala no podrá ser una aplicada línea recta: tras colocarse cierto brazalete, sus poderes ocultos despiertan. Es decir, la historia 'de orígenes' es distinta a la del tebeo, en la que su transformación era producto de la exposición a las Nieblas Terrígenas. También los poderes son distintos: en lugar de alargar sus miembros y modificar a voluntad el tamaño de su cuerpo (en una metáfora de los cambios de la pubertad), Kamala usa el brazalete para manipular la energía cósmica y crear formas que cobran solidez.

En una entrevista con 'Empire', Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, defendía los cambios por la necesidad de ajustar el personaje a la continuidad del Universo Cinematográfico de Marvel: "[Kamala] Llegó en un momento específico de la continuidad de los tebeos. Ahora llega en un momento específico de la continuidad del UCM". Iman Vellani se pone de parte del jefe: "Hablando como fan, entiendo lo particular que puede ser la gente con los cambios y las decisiones que tomamos con los personajes. Espero que los fans confíen en nosotros. ¡Esto está hecho por fans para fans!", nos dice con entusiasmo… fan.

Equipo de piel morena

En Marvel saben que la inclusión debe ser creíble o no ser. Por ello contaron con un director egipcio, Mohamed Diab, para llevar las riendas de una serie tan cargada de egiptología como 'Caballero Luna'. Y por ello la 'showrunner' de 'Ms. Marvel' es la británica-paquistaní Bisha K. Ali (de la sala de guionistas de 'Loki') o sus directores principales son los belga-marroquíes Adil El Arbi y Bilall Fallah, que acaban de presentar en Cannes 'Rebel', drama de alto contenido hip hop sobre una familia rota por la radicalización islamista.

Tanto Iman Vellani como Rish Shah, que encarna a Kamran (el principal interés amoroso de Kamala, para la tristeza de Bruno), hicieron esfuerzos para que todo respirase autenticidad cultural. En una escena de coche debía sonar un tema de Bollywood ('Yeh kaali kaali ankhen', del clásico 'Baazigar', para ser precisos), pero ellos insistieron en cambiarlo por algo de Swet Shop Boys, el proyecto rap sobre la diáspora sudasiática del que forma parte el también actor Riz Ahmed. "¿Por qué no podía sonar algo más moderno? Es fantástico cómo Swet Shop Boys incorporan el rap a la herencia musical paquistaní", comenta Vellani a este diario.

Kamala y Kamran pueden recordar a los personajes de 'Ramy', la comedia (triste) de Ramy Youssef sobre un millennial musulmán, pero la representación empática de árabes o musulmanes sigue siendo triste rareza en televisión. Vellani parece preparada para leer los muchos mensajes islamófobos que se reproducirán por las redes en cuanto se estrene la serie, pero espera también que 'Ms. Marvel' contribuya a cambiar mentalidades: "Esta serie es monumental por muchos motivos. Vamos a cambiar la perspectiva de cómo se muestra a los musulmanes en los medios 'mainstream'. Incluir a un personaje como Kamala en el UCM, una franquicia tan exitosa y accesible, abrirá puertas a nuestras historias alrededor del mundo".