Tras su épico final, 'WandaVision', la ficción de Marvel Studios protagonizada por Elisabeth Olsen y Paul Bettany dejó a los fans con ganas de nuevos y emocionantes episodios, preguntándose si habrá una segunda temporada. Ante tal cuestión, Mohamed Diab, el director de la serie 'Caballero Luna (Moon Knight)' ha confirmado que no habrá más aventuras, al menos en formato serie conjunta, de la Bruja Escarlata y Visión.

Ha sido en una entrevista con la revista SFX donde el responsable de la ficción protagonizada por Oscar Isaac ha dado su tajante respuesta sobre si habrá o no una nueva entrega de la ficción centrada en la figura de Wanda Maximoff, la poderosa Bruja Escarlata. "Es un mundo muy loco. Incluso con las series de éxito, como la de la Bruja Escarlata y Visión, no van a hacer una segunda temporada. Su personaje dio el salto a una película, quizás volverá o no. No lo sé. Y eso es lo emocionante", aseguró Diab.

Unas palabras que parecen concordar con lo que hace varios meses el propio mandamás de Marvel, Kevin Feige, comentó en una entrevista sobre la posibilidad de una nueva entrega de WandaVision: "Lo divertido del Universo Cinematográfico Marvel es todo el cruce que podemos hacer entre series y películas. Por lo tanto, variará según la historia. A veces habrá una temporada 2, a veces habrá una película y volverá a ser una serie".

Sin embargo, la respuesta ofrecida por Diab no resulta nada extraña si se tiene en cuenta que antes del estreno de la ficción protagonizada por Olsen ya se anunció que se trataba de una miniserie con una única temporada.

En todo caso, Wanda Maximoff sigue siendo uno de los pilares fundamentales del actual Universo Cinematográfico Marvel. No hay que olvidar que el de Elisabeth Olsen es uno de los personajes centrales de la secuela de 'Doctor Strange' protagonizada por Benedict Cumberbatch. Por lo que es más que posible que Bruja Escarlata continúe apareciendo en las futuras producciones de Marvel Studios e incluso, protagonizar su propia película en solitario.

No hay que olvidar, además, que aunque no haya una segunda temporada de WandaVisión, la serie tendrá su propio spin-off centrado en Agatha Harkness, la carismática y perversa hechicera interpretada por Kathryn Hahn. Una ficción que podría incorporar a lo largo de sus episodios a la Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen, trayendo así de vuelta al personaje en algún momento de la trama.

Mientras tanto, los fans del personaje podrán reencontrarse con la Bruja Escarlata el próximo 6 de mayo, cuando se estrene 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'. La cinta dirigida por Sam Raimi se centrará en explorar las consecuencias de alterar la estructura del universo a raíz del caos provocado en 'Spider-Man: No Way Home'.