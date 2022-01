Las 10 series de las plataformas que no te puedes perder en febrero

Más de dos años han tenido que esperar los fans de 'La maravillosa señora Maisel' para que Amazon Prime Video estrene este febrero de 2022 la cuarta temporada de esta deliciosa comedia creada por Amy Sherman-Palladino. El mes viene también marcado por el regreso de dos series de estilos muy diferentes que han sentado cátedra en los últimos años y que se despiden definitivamente de la audiencia, 'The walking dead' y 'Killing Eve', así como por las historias reales que se ocultan detrás de '¿Quién es Anna?', 'Pam & Tommy' y 'Super Pumped. The battle for Uber'. El acento español lo ponen producciones como 'La edad de la ira' y 'Operación Marea Negra', mientras que las que llegan dispuestas a proponer una buena intriga son 'Sospechosos' y 'Separación'.

Pam & Tommy - Día 2. Disney+ La historia de la difusión del vídeo sexual protagonizado por la actriz Pamela Anderson y su marido, el rockero Tommy Lee, sirve a esta miniserie para repasar la turbulenta relación de la pareja que acaparaba más portadas en la prensa internacional de los años 90. La cinta VHS, robada por un contratista descontento (Seth Rogen), pasó de ser difundida de forma clandestina a ser un fenómeno mundial cuando llegó a internet en 1997, convirtiéndose en el primer vídeo viral de la red. De paso, la miniserie explora la conexión entre privacidad, tecnología y fama. Lily James ('A la caza del amor', 'Downton Abbey') y Sebastian Stan ('Falcon y el Soldado de Invierno') se convierten en una réplica casi exacta de la 'exvigilante de la playa' y el batería de Mötley Crüe. Sospechosos - Día 4. Apple+ Cuatro británicos aparentemente de lo más normal y corriente se convierten en los principales sospechosos del secuestro del hijo de una empresaria estadounidense (Uma Thurman). Todos ellos estaban en el hotel neoyorquino la noche en la que desapareció el chico. ¿Puede ser que solo estuvieran en el sitio equivocado en el momento más inoportuno? Así comienza el rompecabezas que plantea esta serie de ocho episodios en la que también participan actores como Kunal Nayyar ('The Big Bang Theory'), Noah Emmerich ('The Americans'), Georgina Campbell ('Black Mirror'), Elyes Gabel ('Scorpion'), Elizabeth Henstridge ('Agentes de S.H.I.E.L.D.'), Tom Rhys-Harries ('White Lines') y Angel Coulby ('Dancing on the Edge'). ¿Quién es Anna? - Día 11. Netflix Shonda Rhimes, la creadora de 'Los Bridgerton' y 'Anatomía de Grey', prosigue su alianza con Netflix con esta serie basada en una sorprendente historia real protagonizada por Julia Garner (ganadora del Emmy por 'Ozark') y Anna Chlumsky. La trama se inspira en un artículo escrito por la periodista Jessica Pressler (también guionista de la serie) en la revista 'New York Magazine' en el que desenmascaraba a Anna Delvey, una 'influencer' que se vendía como heredera alemana de Instagram y que estafó a bancos, hoteles y a la élite de Nueva York. El juicio por fraude comenzó en 2019 y acabó con la protagonista entre rejas, aunque en la cárcel siguió fraguando su leyenda como la estafadora más 'chic'. La maravillosa Señora Maisel - Día 18. Amazon Prime Video. Temporada 4 La siempre ocurrente señora Maisel (Rachel Brosnahan) no acabó demasiado bien la anterior temporada, perdiendo en el último minuto la golosa gira que tenía con Shy Baldwin por culpa de su actuación en el Apollo. Pero Miriam y su agente, la tosca Susie (Alex Borstein), han demostrado que saben sobreponerse a los baches de la vida y que su verborrea les puede abrir mil y un caminos. Ahora, en 1969, buscando perfeccionar su espectáculo, Midge encuentran un trabajo que le permite total libertad creativa. Pero su compromiso con la comedia abre una brecha entre ella y su alocada familia. Separación - Día 18. Apple+ El prolífico Ben Stiller ('Zoolander', 'Los padres de ella') y Dan Erickson están detrás de este 'thriller' laboral con un envidiable elenco encabezado por Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zack Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock y Christopher Walken. El punto de partida es bastante original: Un grupo de oficinistas se prestan a someterse a una operación quirúrgica para separar sus recuerdos personales de los laborales. Pero este método es puesto en tela de juicio cuando el jefe del equipo (Scott) se ve envuelto en un misterio que le obliga a cuestionarse la verdadera naturaleza de su trabajo... y de sí mismo. Vikingos: Valhalla - Día 25. Netflix Después de seis temporadas, los herederos de Ragnar Lothbrok siguen dispuestos a dar guerra en este 'spin-off' que cuenta con el creador de la serie original, Michael Hirst. Eso sí, la historia se ambienta ahora un siglo después, hacia 1066, con la invasión de Inglaterra por un descendiente de Rollo y las luchas internas entre los bárbaros por culpa de discrepancias religiosas. Las batallas las protagonizarán legendarios vikingos como Leif Eriksson (Sam Colett), Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), Harald Sigurdsson (Leo Sutter) y el rey normando Guillermo el Conquistador. OPERACIÓN MAREA NEGRA - Día 25. Amazon Prime Video Una historia real, la del primer narcosubmarino interceptado en Europa, sirve de base a esta miniserie de cuatro capítulos dirigida por Daniel Calparsoro. En 2019, un semisumergible de construcción artesanal atraviesa el océano Atlántico cargado con tres toneladas de cocaína mientras en su interior tres hombres sobreviven a todo lo que se les pone por el medio, como tormentas, corrientes, averías, hambre, peleas y un constante acoso policial. Al frente de los mandos va Nando (Álex González), un joven gallego campeón de España de boxeo amateur y marino experto sin recursos económicos, que se ve obligado a buscar otros medios para ganarse la vida. Nerea Barros, Nuno Lopes, Miquel Insua, Luis Zahera, Xosé Barato, Carles Francino, Manuel Manquiña, Lúcia Moniz, Luís Esparteiro, David Trejos, Leandro Firmino y Bruno Gagliasso completan el reparto. Killing Eve - Día 27. HBO Max. Temporada 4 (final) La brillante serie creada por Phoebe Waller-Bridge y basada en las novelas de Luke Jennings se despide, tras un reguero de asesinatos, con una cuarta temporada con otra mujer al frente del cotarro, la guionista Laura Neal. La venganza llevará a las protagonistas a volver a meterse en terrenos pantanosos, como Eve (Sandra Oh) y Carolyn (Fiona Shaw), que después de haber tenido la vida de Konstantin (Kim Bodnia) en sus manos sigue obsesionada con los Doce y con la identidad de la persona que encargo el asesinato de su hijo. Mientras, Villanelle (Jodie Comer) ha encontrado una nueva comunidad en un intento de probar que no es un monstruo. Pero la letal asesina siempre nos ha demostrado que es absolutamente impredecible. La edad de la ira - Día 27. Atresplayer Premium Traslación a la pantalla de la novela homónima de Nando López, que aborda la complejidad del mundo adolescente, esa edad de la ira a la que hace referencia el título. La trama comienza con el brutal asesinato de un hombre a manos de su hijo (Manu Ríos, 'Élite'), un joven de lo más popular y sin problemas aparentes. El incidente cae como un jarro de agua fría en instituto en el que estudia, donde alumnos y profesores se preguntan qué ha fallado en el sistema para haber acabado con ese triste desenlace. En el reparto de esta miniserie de cuatro capítulos figuran actores como Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez, Carlos Alcaide y Eloy Azorín. 10 - Super pumped: The battle for Uber - Día 28. Movistar+ Concebida como una serie antológica, que explorará en cada temporada una historia que ha sacudido el mundo empresarial, la ficción creada por Brian Koppelman y David Levien ('Billions') y Beth Schacter ('Soundtrack') abre la veda con el polémico Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt), fundador y exCEO de Uber. El éxito fulgurante de este nuevo 'Lobo de Wall Street' de Silicon Valley quedó empañado por sus constantes polémicas y las demandas contra la empresa por prácticas abusivas y acoso sexual, tal y como denunció el 'best seller' de Mike Isaac en el que se basa la serie, 'La batalla por Uber: una ambición desenfrenada'. A Gordon-Levitt le arropan Uma Thurman, como la fundadora del 'The Huffington Post' y directiva de Uber, y Kyle Chandler, como mentor de Kalanick. Otros estrenos y regresos Educar a un superhéroe. Día 1. Netflix. Temporada 2 El rey de Varsovia. Día 1. Filmin Magnum. Día 1. Calle 13. Temporada 4 911: Lone star. Día 1. Fox. Temporada 3 Oscuro deseo. Día 2. Netflix. Temporada 2 Cake. Día 2. Disney+ Fuego abierto. Día 2. Disney+ En busca de ola. Día 3. Netflix Dulces magnolias. Día 4. Netflix. Temporada 2 Raised by wolves. Día 4. HBO Max. Temporada 2. La pareja androide formada por Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim), junto con su prole de seis hijos humanos, se unen a una colonia atea recién formada en la misteriosa zona tropical de Kepler 22 b. Pero navegar por esta extraña nueva sociedad es solo el comienzo de sus problemas, ya que el 'hijo natural' de la madre amenaza con llevar a la extinción lo poco que queda de la raza humana. Reacher. Día 4. Amazon Prime Video. Jack Reacher (personaje literario creado por Lee Child y que en el cine popularizó Tom Cruise) es un veterano investigador de la policía militar que acaba de regresar a la vida civil. Cuando llega a la pequeña ciudad de Margrave, Georgia, se encuentra con una comunidad que está lidiando con su primer homicidio en 20 años. La policía lo detiene inmediatamente y los testigos oculares sitúan a Reacher en la escena del crimen. Mientras trata de demostrar su inocencia, empieza a surgir una conspiración que requerirá de su inteligencia y fuerza. South Park. Día 4. Comedy Central. Temporada 25 Power Book IV: Force. Día 6. Starzplay La amiga estupenda: Las deudas del cuerpo. Día 7. HBO Max. Temporada 3 OVNIS. Día 8. Filmin DOC. Día 8. AXN. Temporada 2 Smiling Friends. Día 9. HBO Max. La nueva serie de Adult Swim sigue a los empleados de una pequeña empresa dedicada a traer felicidad a un mundo extraño pero colorido. Desencanto. Día 9. Netflix. Temporada 4 La chica de antes. Día 10. HBO Max. Adaptación del 'thriller' psicológico de J.P. Delaney en cuatro capítulos. Jane se enamora de una casa extraordinariamente minimalista, pero cuando descubre que otra mujer murió en la misma propiedad tres años antes, comienza a preguntarse si su propia historia es solo una repetición de la historia de la chica de antes. With love. Día 11. Amazon Prime Video Dollface. Día 12. HBO Max. Temporada 2 Veinticinco, veintiuno. Día 12. Netflix. K-drama protagonizado por Nam Joo Hyuk y Kim Tae Ri y centrado en una historia amorosa. Forecasting love and weather. Día 12. Netflix. K-drama romántico. Fidelidad. Día 14. Netflix State of union. Día 14. HBO Max. Temporada 2. Brendan Gleeson y Patricia Clarkson protagonizan esta nueva temporada de la serie creada por Nick Hornby y Stephen Frears, ambientada en Estados Unidos. Furia. Día 15. Filmin Back to life. Día 16. Cosmo. Temporada 2 El joven Wallander. Día 17. Netflix Todas las criaturas grandes y pequeñas. Día 17. Movistar. Temporada 2 Hijos de Dune. Día 17. HBO Max. Miniserie. Dune, la antigua profecía, se ha cumplido: el mandato del legendario Muad's dib ha transformado milagrosamente las tierras perdidas. Pero como siempre, en La Gran Casa del Imperio siguen surgiendo rumores de conspiración, complots y traiciones. Y cuando Muad's dib ya no tiene el poder para ejercer de emperador, su joven hijo Leto y su hija Ghanima se enfrentan a una posible, y desastrosa, guerra civil en Arrakis, lo que comportaría el caos de la galaxia. The Cuphead Show! Día 18. Netflix. Serie animada basada en un videojuego. Space Force. Día 18. Netflix. Temporada 2 The last original gangster. Día 18. TNT. Temporada 4 Painting with John. Día 19. HBO Max. Temporada 2 The Walking Dead. Día 21. Fox. Temporada 11 (segunda parte) Germinal. Día 22. Filmin All American: Homecoming. Día 23. HBO Max. 'Spin-off' de 'All American' que se ambienta en otro lugar lejos de la escena deportiva de la original en el instituto del sur de California, siguiendo así la historia de Simone, que se traslada desde otro estado para asistir a la Universidad de Bringston. Allí se une al equipo de tenis, tratando de recuperar su equilibrio en la cancha después de su embarazo, el matrimonio con Jordan y posterior divorcio. La vuelta al mundo en 80 días. Día 24. Movistar+. David Tennant ('Doctor Who', 'Broadchurch', 'Des') se mete en la piel del infatigable viajero Phileas Fogg en la enésima revisión de este clásico de Julio Verne, una coproducción europea escrita por Ashley Pharoah (Life on Mars). Londres, 1872. el caballero inglés Phileas Fogg recibe una misteriosa postal por la que aceptará una apuesta casi imposible: dar la vuelta al mundo, por tierra, mar y aire, en tan solo 80 días. El ingenioso francés Passepartout (Ibrahim Koma) y la joven periodista del 'Daily Telegraph' Abigail Fix (Leonie Benesch) le acompañarán en la ruta. Nasdrovia. Día 25. Movistar+. Temporada 2 (última). Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva) son cómplices de asesinato y ocupan una nueva posición dentro de la organización rusa a la que tendrán que sobrevivir. Snowfall. Día 26. HBO Max. Temporada 5 (última) Señorita 89. Día 27. Starzplay. Serie de ocho episodios que cuenta con la producción ejecutiva de los multipremiados Pablo y Juan de Dios Larraín y que destapa el lado más oscuro y siniestro de los concursos de belleza. Ambientada en el glamuroso México de los años 80, sigue el devenir de Concepción (Ilse Salas), la matriarca de Miss México que, junto con un equipo de expertos maquilladores, instructores e incluso cirujanos, recibe a las 32 finalistas en su finca, La Encantada. Allí, las concursantes vivirán un duro entrenamiento de tres meses hasta llegar al certamen. Resident Alien. Día 28. Syfy. Temporada 2