Las series clave para la semana del 22 de noviembre

1. 'Possessions', misteriosa boda de sangre

Creación del israelí Shachar Magen con la escritora Valérie Zenatti, esta miniserie de seis capítulos cuenta la historia de una joven francesa expatriada en Israel, Natalie (Nadia Tereszkiewicz, vista en 'Solo las bestias'), a la que acusan de matar a su marido en el día de su boda. Un diplomático del consulado francés, Karim (Reda Kateb), se obsesiona con averiguar si Natalie es víctima o verdugo. Intrigante thriller psicológico con vistas al suspense sobrenatural. Filmin, martes, día 23.

2. 'Hawkeye', más que agitada Navidad

La quinta serie de Marvel Studios para Disney+ se inspira en la celebrada serie de cómics (2012-2015) del guionista Matt Fraction y el dibujante David Aja, pero también en la acción con trasfondo navideño de 'Jungla de cristal'. En la Nueva York posterior al Blip, Clint Barton (Jeremy Renner), alias Ojo De Halcón, se da de bruces con una amenaza de su pasado y acaba haciendo equipo con la arquera Kate Bishop (Hailee Steinfeld), a la que esta serie introduce en el UCM. Disney+, miércoles, día 24.

3. 'Get back', grabando con los chicos

En verano de 2017, Apple Corps, la corporación que controla todo lo relativo a The Beatles, propuso a Peter Jackson hacer algo con el ingente material audiovisual que guardan en sus arcas. El resultado, cuatro años y un complicado proceso de restauración más tarde, ha sido 'Get back', una inmersión en las sesiones del mítico 'Let it be' con la mejor calidad de imagen imaginable. Siete horas, tres episodios, muy cerca de John, Paul, Ringo y George. Disney+, desde el jueves, día 25.

4. 'How to with John Wilson (T2)', la vida y nada más

El año pasado, la serie (más o menos) documental 'How to with John Wilson' enamoró a críticos y espectadores por sorpresa. ¿Por qué? No es fácil decirlo. Su propio creador, John Wilson, lucha por definir el proyecto en esta segunda temporada: "Son como unas memorias, un ensayo… Se desarrolla en Nueva York". Son, digamos, unas instrucciones para el día a día en la ciudad. Con entrevistas a gente de obsesiones curiosas; como todos. Es una obra maestra. HBO Max, desde el sábado, día 27.

5. 'Venga Juan', caída desde la cima

Tras 'Vota Juan' y 'Vamos Juan', es la hora de 'Venga Juan', en la que asistiremos al auge y posible caída del político Juan Carrasco (siempre grande Javier Cámara), envuelto según unos papeles en una trama de corrupción municipal. La comedia política de Diego San José suma a su reparto a Manolo Solo, Ramón Barea o Eduardo Blanco. Y en el equipo creativo, a Pilar Palomero ('Las niñas'), directora de un capítulo y nueva componente de la sala de guionistas. HBO Max, desde el domingo, día 28.