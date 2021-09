Sus fieles fans lo han conseguido. 'Los Protegidos', la serie de ciencia ficción protagonizada por una ficticia familia con poderes, regresa con una temporada más. Aunque solo sea un poquito. Porque el estreno este sábado (20.00 horas) del primer capítulo, en la plataforma de pago Atresplayer Premium, será solo un aperitivo para saciar el hambre voraz de sus incondicionales, que no cesan de pedir su vuelta en las redes sociales. El resto, los otros tres capítulos, aún en posproducción, llegarán en una fecha aún por determinar.

En 'Los protegidos: El regreso' se ve cómo la familia Castillo, que había tomado su camino por separado tras haber acabado con su enemigo, el clan Elefante, decide reunirse ocho años después al recibir la noticia de que han secuestrado a Dora, la hija de Sandra.Y descubren, con horror, que el clan también ha vuelto. La reunión de los personajes ha posibilitado el reencuentro de los actores que les daban vida en esas primeras temporadas, algunos muy jóvenes, que esta serie lanzó al estrellato.

Personajes míticos

Así, vuelven a encabezar el elenco, dando vida a esos personajes ya míticos Antonio Garrido (Mario), Ana Fernández (Sandra), Luis Fernández (Culebra), Mario Marzo (Lucas), Daniel Avilés (Carlitos), Gracia Olayo (Rosa Luano), Óscar Ladoire (Antonio Ruano) y Javier Mendo (Borja Ruano). Solo falta Priscilla Delgado, a quien, al tener problemas de agenda, sustituye Maggie García en el papel de Lucía. Al reparto se unen también Maripaz Sagayo, Carlotta Cosials, Eduardo Lloveras y Cosette Silguero.

¿Y qué es lo que ha provocado que una serie de ciencia ficción, un género no muy explorado en las series españolas, haya triunfado de tal modo que cuando se emitió en Antena 3, entre 2010 y 2012, lograra una media de más de tres millones de telespectadores, y lo que es aún más reseñable, generara un fenómeno fan que se mantiene casi una década después?

Una familia, una marca

Antonio Garrido, el actor que da vida al patriarca, analiza el fenómeno: "'Los Protegidos' funcionó porque es una familia. Consiguió crear una marca, que es lo más complicado que hay, y por eso, pese a que han pasado muchos años, seguimos teniendo una legión de seguidores". Según el actor, estos se darán cuenta de que no ha perdido la esencia: "En esta temporada contamos lo que siempre se ha contado en 'Los Protegidos', lo que pasa que ahora sumamos".

Y lo que suman es, por ejemplo, los efectos especiales, que una década después han evolucionado enormemente y dan mayor espectacularidad al resultado final: «La cuestión de los efectos era, evidentemente, algo que había que considerar, aparte de proteger y cuidar el espíritu tan familiar y emocionante de la serie. Teníamos que aprovechar todas las tecnologías, ya que, en su primera etapa, 'Los Protegidos' innovó muchísimo. Llevó a las casas cosas que no se habían visto en la tele española y sentíamos que teníamos que volver a hacerlo", comenta Curro Novallas, productor ejecutivo y guionista de la serie.

Efectos que no molestan

Además, estas nuevas tecnologías se lo ponen más fácil a los actores: "Trabajamos mucho desde el guion con los efectos para que les permitiera estar cómodos pensando solo en sus personajes, en sus conflictos y en sus vínculos". Algo que confirma Ana Fernández: "En la primera temporada estábamos muy pendientes de los planos de los poderes, porque la tecnología era más analógica y cedíamos más protagonismo a esas escenas de efectos. En esta etapa, los poderes acompañan a cada personaje, pero nos olvidamos de ellos".

La expectación por ver el nuevo capítulo es máxima, ya que en las redes corren diferentes hipótesis sobre cómo encontrarán a los protagonistas: "Viendo los 'teasers', la gente ya comentaba ideas que habían tenido sobre qué significa una mirada o una frase", explica Mario Marzo. ¿Temen que la nueva temporada decepcione? "Sentirán decepción si no es lo que habían imaginado", presupone el actor. "De todo habrá. Yo creo que la inmensa mayoría saldrá contenta, pero alguno habrá que diga: esto no me gusta", reconoce Garrido. Aunque hay algo que seguro que no defraudará: "No ha perdido la esencia, además de contar con otros ingredientes", asegura el actor que interpreta a Culebra. "Sigue habiendo una magia entre personajes y actores que crea un vínculo que se ve", apostilla Avilés. Magia y poderes, una mezcla explosiva.