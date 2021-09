Las 10 series favoritas de los Premios Emmy 2021

No queda una gala de premios lucida y sonora si los votantes no se ponen de acuerdo en concentrar cuantos más galardones sea posible en un mismo título, y en estos Emmy todas las miradas apuntan hacia 'The Crown', con la que Netflix podría llevarse por fin la distinción a mejor serie dramática. Pero este año representa también la consolidación definitiva del género (superhéroes, terror, acción galáctica) en categorías no solo, digamos, técnicas. Repasemos las opciones de las series más nominadas.