La reunión de 'Friends' dio pie a numerosos rumores sobre Matthew Perry, que aparece serio, callado e incluso ausente en ocasiones durante gran parte del especial. El actor que dio vida a Chandler tuvo problemas con las drogas y el alcohol en el pasado, por lo que su actitud desató todo tipo de especulaciones. Sin embargo, el director Ben Winston ha defendido al intérprete y ha aclarado que se encuentra bien.

"Él estaba genial. La gente a veces puede ser cruel. Ojalá no lo fueran", dijo Winston en el podcast 'The Hollywood Reporter's TV's Top 5'. "Me encantó trabajar con él. Es un hombre brillantemente divertido y pensé que tenía algunas grandes frases. Me sentí feliz y afortunado de estar en su presencia y dirigirlo en algo como esto", afirmó el realizador del especial.

Kevin Bright, productor ejecutivo y director de 'Friends', también dio su opinión al respecto en una entrevista con 'THR'. "Hablé con Matthew. Fue genial volver a verlo. Y lo que la gente dice es simplemente lo que dice la gente. No tengo nada que decir al respecto, excepto que fue genial verlo. Y yo creo que está muy divertido en el especial. Pero sí, creo que está bien. Parece más fuerte y mejor desde la última vez que lo vi, y emocionado por seguir adelante", señaló.

Perry se ha sincerado anteriormente sobre sus problemas de salud y en 2018 relató que había pasado tres meses en un hospital de Los Ángeles tras sufrir una perforación gastrointestinal. También estuvo en tratamiento para acabar con su adicción al alcohol y la Vicodina.

Sin embargo, según informó el diario británico 'The Sun' citando fuentes cercanas al actor, señaló Perry estaba convaleciente de una intervención dental de urgencia a la que tuvo que someterse horas antes de rodar el especial.