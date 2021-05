Un festín de lágrimas en la reunión de 'Friends'

Ya lo querrían así muchos fans (otros, más puristas, quizá no), pero el caso es que no, no vuelve 'Friends', no al menos en forma de verdadero revival. Lo que podrá verse desde el jueves en HBO es un especial televisivo de 103 minutos en el que todos sus actores principales vuelven a estar juntos en la misma habitación por, al parecer, solo segunda vez desde el final de la mítica 'sitcom' en 2004.