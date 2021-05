'Los hombres de Paco' vuelve este lunes a Antena 3 y Atresplayer Premium con algunos cambios, pero manteniendo la misma esencia de siempre. Pepón Nieto y Neus Sanz serán dos de los actores del elenco original que estarán presentes en los 16 nuevos capítulos de la ficción de Globomedia, que se dividirán en dos tandas. YOTELE habla con los actores sobre el regreso de la serie, entre otros asuntos.

-¿Cómo os sentís al volver a protagonizar ‘Los hombres de Paco’?

-Neus Sanz: Yo estoy muy feliz del regreso, de calzarme los zapatos de esta otra Rita con algunos cambios. Felicidad absoluta por todo lo que fue, por todo lo que se está haciendo y por todo lo que será.

-Pepón Nieto: Yo también estoy muy contento de haberme reencontrado con la familia, de volver a encontrarme con Mariano, que es un personaje muy importante en mi vida profesional. Lo tienes olvidado, ya piensas que no lo vas a volver a hacer nunca más y de pronto surge esta oportunidad, me he dado cuenta de que el personaje está ahí, que lo disfruto mucho. Siempre le digo a Neus que hemos hecho 16 capítulos, pero me haría 16 más seguidos sin parar.

-¿En qué punto se encuentran los personajes 10 años después y qué novedades vamos a ver?

-P.N.: Yo creo que el gran acierto de la serie es que, si hicimos 117 capítulos en la primera etapa, este no es el 118, no es una continuación. En los 10 años que han pasado ha cambiado la forma de contar la ficción. En mi caso, mi personaje no ha evolucionado demasiado, sigue siendo policía de San Antonio, y en lugar de ser subinspector ahora es inspector. Paco, en lugar de ser inspector, es comisario. A partir de ahí es más maduro y cuidadoso, tiene mujer e hija. La evolución de cualquiera en 10 años, diría yo.

-N.S.: En mi caso, Rita tiene un cargo bastante más responsable, tiene dos divorcios a la espalda con sus dos hijos. Lleva como puede el trabajo y de añadido su vida diaria. Se ha vuelto más madura, pero se sigue rompiendo, se emociona y vive con una hija adolescente que tiene unas ideas un poco locas y nos lleva un poco por el camino de la amargura.

-¿En qué han mejorado y empeorado Mariano y si Rita con su evolución?

-P.N.: Yo creo que ha mejorado en sensatez, no es tan loco. Ha empeorado en que ha perdido ese punto de locura, de aventura, de lanzarse porque tiene otras responsabilidades y es lo que nos pasa a nosotros cuando nos hacemos mayores, yo lo vivo como Pepón. La serie está muy pegada a la actualidad y los personajes a la realidad, son personajes muy de carne y hueso.

-N.S.: En mi caso yo creo que una de las grandes pérdidas de Rita ha sido la inocencia y, algún cambio a mejor ha sido la madurez.

¿Hay alguien en la sala que no se haya enterado todavía? 🙄



¡El lunes tenéis LA cita! ⏱



22:45h. @antena3com y/o @ATRESplayer. No nos falléis, familia. Nosotros nunca lo haríamos 😏 pic.twitter.com/L9HPncBbrB — Los hombres de Paco (@hombresdepaco) 8 de mayo de 2021

-¿Hay mucha más acción? ¿Dónde habéis rodado? ¿Ha sido muy difícil con la pandemia?

-P.N.: Ha sido muy complicado porque nos hemos ido contagiando algunos y hemos tenido que parar de rodar. Pero lo hemos salvado y hemos hecho 16 capítulos. Acción sí hay mucha, pero sobre todo está rodada de otra forma, es muy espectacular. Hay mucho exterior, el nivel de producción y de factura es impecable, hemos rodado en muchos espacios, pero por la Comunidad de Madrid.

-¿Cómo ha sido la acogida de los nuevos personajes que forman parte de la serie?

-N.S.: La acogida ha sido ha sido mutua, ha sido buena, por supuesto. Llegaron con vértigo, pero somos personas muy educadas, así que tenemos muchos valores. Les hemos acogido para que no se sintieran desprotegidos, se han se han involucrado desde el primer momento, parece que son directamente ya hombres de Paco desde el principio.

-¿Con qué actor os ha hecho más ilusión volver a coincidir en esta nueva etapa?

-N.S.: A mí me ha hecho mucha ilusión que estuvieran todos, pero con Juan Diego ha sido especial. No me ha tocado grabar ninguna secuencia con él, la emoción de ver a Juan como un niño, llorando de vernos a todos, fue algo muy grande y especial.

´-P.N.: Lo más bonito es habernos encontrado con Juan Diego, Juan Diego un ser de luz especial maravilloso, un actor que va a hacer historia. Hemos aprendido mucho de él y nos hemos reído mucho, ha sido muy entrañable volver a encontrarlo. Esperemos que podamos hacer más capítulos todos juntos, creo que esa es la intención de los guionistas.

-El guionista de ‘Los hombres de Paco’ ha dicho que vuelven más sexys, ¿por qué creéis que volvéis así?

-P.N.: Sexy tiene muchas acepciones. No es solamente referido a lo erótico, pero sí que el ver a estos personajes 10 años después genera cierto morbo. Es algo bastante inusual y muy interesante. Creo que por eso sí es sexy, lo han dicho en la rueda de prensa: es una serie a la que te tirarías.

-¿Las mujeres cobran más protagonismo y están más al pie del cañón en esta entrega?

-N.S.: Con Michelle y sobre todo con Amparo Larrañaga, que tiene la misma jerarquía que Paco, están los dos al mismo nivel en la comisaría. Sí es verdad que, hace 10 años es verdad que en la comisaría no tocábamos tanto, no estaba Laura, pero, ahora sí que tiene un poquito más de presencia la mujer.

-¿Cómo fue el momento en el que os dijeron que la serie iba a volver?

-P.N.: Empezaron como tanteando, porque estaba claro que si volvían los hombres de Paco teníamos que ser los mismos actores, no tenía sentido que, estando los actores vivos, hicieran otros de ellos. Nos empezaron a llamar y si estábamos interesados en un posible regreso, fue muy poco a poco. No teníamos ganas de volver a hacer lo mismo, de continuar donde lo dejamos hace 10 años, es un acierto que los personajes están en otro sitio, de otra manera, con otra madurez y bagaje.

-¿Cómo fue volverle a coger el punto a vuestros personajes de nuevo? ¿Os costó mucho?

-N.S.:Fue un poco complicado, porque Rita había dado un poco de cambio. El guión también está en otro tono. Pero nos ayudaron mucho, el resto es fácil, porque cuando trabajas con gente maravillosa que te ayuda, te lo pone sencillo.

-P.N.: El primer día fue un encuentro algo curioso porque te das cuenta de que el personaje está ahí. De pronto empezamos a leer el guión del primer capítulo, y pensé eso, que el personaje no se va. Conectamos bien con los personajes.