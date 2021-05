HBO MAX inicia la cuenta atrás para su llegada a Europa anunciando su primer proyecto original español. Antes de su lanzamiento en la segunda mitad de este año, la plataforma de entretenimiento ha anunciado este viernes el inicio de la producción de ¡GARCÍA!, serie que estará protagonizada por Francisco Ortiz y Veki Velilla.

Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Reyes, Nico Romero, Helio Pedregal, Mario Pardo, Miki Molina, Marina Gatell, Pepe Ocio y Silvia Abascal también formarán parte de esta nueva ficción de Zeta Studios (Élite', 'Reyes de la noche', 'El Vecino') basada en la novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos, publicada por Astiberri Ediciones.

Ambientada en una hipotética España actual, en un país dividido y al borde del caos político, la serie está protagonizada por Antonia (Veki Velilla), una joven periodista de investigación que tropieza por casualidad con una conspiración urdida hace décadas: la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco.

Un soldado perfecto con una fuerza sobre humana y programado para obedecer órdenes sin cuestionarlas al que Antonia acaba de despertar después de seis décadas congelado. García se siente desorientado y confuso en una España que encuentra completamente cambiada. El viejo mundo choca con el actual mientras García y Antonia aprender a trabajar juntos al verse involucrados en una conspiración política que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva y brutal dictadura.

“Cuando leí el primer episodio de '¡GARCÍA!', disfruté muchísimo al identificar en sus ingredientes tantos elementos que siempre me han gustado, pero fue la frescura que emanaba la combinación de los referentes y la sensación de no haber leído algo así antes lo que me conquistó por completo. Poder jugar con un material tan original, con un universo tan rico y unos personajes que nunca dejan de crecer mientras intentan darle sentido a los constantes giros y revelaciones que encierra la trama, es un gran reto técnico y artístico. Y un enorme privilegio”, relata el director Eugenio Mira.

"“¡GARCÍA!' es un proyecto con una enorme ambición narrativa y visual. Está diseñado hasta el mínimo detalle para ser una serie divertida, llena de acción y aventuras, respetando a veces la tradición del género y reventándola otras. Con '¡GARCÍA!' vamos a disfrutar de una historia llena de sorpresas en la que veremos que en nuestro país han cambiado muchas cosas a lo largo de las décadas, pero otras no se han movido en absoluto”, explica Miguel Salvat, productor ejecutivo de la serie.

En palabras de Antonio Asensio, presidente de Zeta Studios: “'¡GARCÍA!' es sin duda una de nuestras grandes apuestas. Un proyecto muy ambicioso que supone un importante reto a nivel de producción y que nos hace una gran ilusión comenzar a hacer realidad. Estamos seguros de que hacerlo junto a HBO, una de las compañías más importantes y de referencia en el sector, supondrá el inicio de una fructífera etapa de colaboración juntos.”

Miguel Salvat, Steve Matthews y Antony Root son los productores ejecutivos de la serie. Los Max Originals encargados en Europa están producidos por la división WarnerMedia Original Programming liderada por Antony Root. Los servicios de producción corren a cargo de García La Serie, S.L., una compañía subsidiaria de Zeta Studios, para WarnerMedia.