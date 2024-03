Óscar ha vuelto a romper con las expectativas en Pasapalabra. El concursante, con un 'Saber y Ganar' a la espalda, llegó para plantarle cara a Moisés y de momento ambos han demostrado estar a la altura del nivel intelectual del concurso.

Con sus tiras y aflojas, hay programas en los que está más cerca Óscar de hacerse millonario, y programas en los que lo está Moisés. A pesar de todo, el que ha vuelto a batir un récord al alcance de muy pocos concursantes que han pasado por el histórico programa es el primero, que ayer alcanzó la cifra redonda de 100 programas.

Acercamiento de concursantes

A pesar de que el récord lo batió hace ya una semana, siguen resonando los ecos de aquel hito que grabó su nombre en la historia de Pasapalabra. El que no quiso perder la oportunidad de felicitar a su compañero tras hacer un minucioso análisis acerca de su participación y la de Moisés fue Erundino Alonso.

El concursante de Pasapalabra se tomó su tiempo para analizar las victorias, errores, aciertos y porcentajes tanto de él como de su rival desde que entró a competir en el concurso. Sorprendido por la recopilación de datos, Erundino Alonso, actual cazador en el concurso de Televisión Española, entabló conversación con Óscar a través de los comentarios: "Estupenda estadística (y muy interesante). Además de un gran concursante -y por encima de ello- eres un gran tipo. Es un placer verte concursar. ¡Mucha suerte y un abrazo, Óscar!".

Las derrotas, en números

Ante tal muestra de afecto, Óscar quiso agradecérselo aclarando que "es recíproco el sentimiento". En cuanto a los datos expuestos por el concursante: "44 programas ganados por Moisés; 19 empatados; 37 ganados por mí. En cuanto a la suma de aciertos en el rosco, Moisés ha resuelto 2199 preguntas en estos cien programas y yo 2193, seis menos. Por lo tanto, seis centésimas nos separan en la media de aciertos por rosco (Moisés tiene 21,99 y yo 21,93)".

No faltaron las observaciones de sus seguidores: "Es curioso, porque desde fuera da la sensación, al menos a mí me la daba, de que Moisés había ganado muchos más roscos que tú. Tendrá que ver con el hecho de que no lo vea siempre, claro". Óscar no se cortó y decidió responder con humor: "Y si además lo ves en una semana en que palmo uno sí y otro también, se magnifica la sensación".