La foto de una conocida cantante española con un popular actor turco ha hecho saltar todas las alarmas. Hay quien ha apuntado a una posible relación entre ambos y quien cree que puede tratarse de un posible proyecto conjunto.

La cantante en cuestión no es otra que Natalia. La gaditana, una de las integrantes de la primera edición de "Operación Triunfo", sorprendió a sus fans con una imagen en la que se le ve con un popular actor turco.

El artista en cuestión es Kerem Bürsin. El actor, productor y modelo turco, famoso en España por su papel en "Love is in the air" posa junto a ella. "No se puede ser más simpático", escribió Natalia Rodríguez.

La publicación ha disparado los rumores. Hay quien ha apuntado a que pueda haber una relación sentimental entre ambos. Si bien, esto parece complicado, ya que ni la actitud de ambos en la foto ni el texto escrito por Natalia parecen apuntar a algo más que un encuentro casi casual.

Lo que no sería tan raro es pensar que el actor turco pueda tener algún proyecto entre mano en España. De hecho, él mismo publicó hace días una imagen compartiendo charla con Antonio Banderas. Junto a las imágenes, en la que le agradeció su amabilidad y generosidad, del que, reconoce, es uno de sus ídolos desde la infancia. Todo apunta a que las fotografías fueron tomadas en un ensayo del musical "Company", que actualmente está en Barcelona y que dirige el propio actor malagueño.

"Love is in the air" es una serie turca que se emitió en el país otomano desde julio de 2020 a junio de 2021. Cuenta la historia de amor entre una joven vendedora de flores y un joven rico. En España se estrenó en Telecinco.

Por su parte, Natalia Rodríguez es un producto de Operación Triunfo. La gaditana ha editado cinco álbumes de estudio durante su carrera y también ha sabido buscarse un hueco en la televisión. Desde su paso por el famoso "talent" ha aparecido en numerosos programas de la pequeña pantalla.