La decimocuarta edición de "Gran Hermano" contó con la participación de una ibicenca. Era Giuls Tortella, por entonces de 21 años y camarera de discoteca. Pero, ¿qué fue de esa joven rubia que acabó siendo la primera expulsada del programa?

La decimocuarta edición de "Gran Hermano" se emitió en 2013. Estuvo presentada por Mercedes Milá y tuvo como lema "asómate y siente el viento".

En aquella edición de la casa de "Gran Hermano" entraron 26 aspirantes. Giuls Tortella fue una de ellas y la primera en abandonar. Sólo estuvo siete días con el resto de aspirantes, entre los que estaba la murciana Susana Molina, que sus 23 años se hizo ganadora.

En su presentación, Giuls Tortella, que había nacido en Suiza aunque llevaba una década en Ibiza, se definía como una mujer enamoradiza, ligona, aventurera y fogosa: "Si entro en la casa (en repesca) protagonizaré algún edredoning", llegó a decir la mujer, que en la isla trabajaba como relaciones públicas.

Tras su paso por "Gran Hermano" poco más se supo de ella. Al acabar el programa confesó que mantenía una relación sentimental con Carlos, que acabó en el séptimo puesto de la edición, y que unos años más tarde, cuando iba a ser madre, estuvo a punto de quedarse sin techo.

"Llevo desde marzo buscando un hogar "decente" para mi familia. La mitad los alquilan para temporada de invierno y la otra mitad los alquilan a precios impensables. Como comprenderéis no somos ricos y nos cuesta soltar 3 mil o 4 mil euros para entrar en un piso", afirmó la exconcursante a Telecinco en 2016. . "Ahora con el síndrome del nido vacío, no veo sitio para mi hijo en su nacimiento. Y tampoco le veo sitio ahora en el piso donde estamos. Es triste. Y sí, se pasa mal. A un mes y medio de parir. No tengo hogar". abundó sobre su situación.

Tras aquello poco más se supo de ella. Sólo lo que deja ver en sus redes sociales. Una rápida búsqueda en internet revela que actualmente trabaja gestionando redes sociales en Ibiza, después de pasar una temporada en Valencia.

En algunas fotos también se le ve feliz, disfrutando de la vida con los suyos.