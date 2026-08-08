De la tienda de cómics a héroe del multiverso: La redención de Stuart en HBO Max

De la tienda de cómics a salvar el multiverso. El nuevo spin-off de The Big Bang Theory ha aterrizado en HBO Max para refrescar un tórrido verano marcado por las altas temperaturas de las llamas de los dragones de La Casa del dragón y los anillos verdes de ese cuerpo especial intergaláctico conocido como Lanterns. Y lo hace tras meses de rumores en el mundillo sobre quiénes serían los protagonistas del nuevo título de la franquicia. La elección ha sido tan desconcertante como esperada al poner al frente del reparto a Stuart (Kevin Sussman), el dependiente de la tienda de cómics donde los personajes pasaban horas y horas debatiendo frikadas. El título nos deja a las claras que estamos ante un grupo de perdedores: “Stuart no consigue salvar al universo”.

“The Big Bang Theory” fue uno de esos títulos donde el reparto principal consiguió cobrar un salario de un millón de dólares por episodio, un selecto club al que perteneció otra comedia televisiva que marcó a una generación: “Friends”. Lo que Chuck Lorre ha hecho vendría a ser el equivalente a que en su día se hubiera acabado haciendo una serie con Gunther, el encargado de Central Perk, de protagonista, papel que encarnó el tristemente fallecido James Michael Tyler. El citado local era donde Rachel, Ross y compañía pasaban largas horas de asueto a lo largo de la serie. La tienda de cómics en Big Bang era el equivalente al Central Perk.

El reparto de “The Big Bang Theory” no solo logró unos sueldos astronómicos, sino que sus personajes tuvieron un final feliz. De ser una panda de inadaptados frikis, también encontraron el amor, formaron una familia y se labraron una brillante carrera. En ese ascenso social quedaron atrás los nerds que ocupaban el último escalón del universo de la serie y que, seguramente, hoy también están muy lejos de cobrar los mismos sueldos que sus antiguos compañeros de reparto. Nuestros nuevos protagonistas no están resignados al estatus que se les dio en la anterior serie. Sin embargo, el camino que han escogido es el más inesperado: el de ser ellos mismos los héroes de acción de esas historias de ciencia ficción que hasta ahora devoraban desde la barrera.

Después del tono de comedia familiar que tuvieron los spin-offs de The Big Bang Theory centrados en la familia de Sheldon Cooper (Jim Parsons), como “El joven Sheldon” y “El primer matrimonio de Georgie y Mandy”, el cuarto título de la franquicia entra de lleno en el terreno de la ciencia ficción y las realidades paralelas para adentrarse en el camino de la parodia, siguiendo los pasos de otros títulos como “Rick & Morty”, “Solar Opposites” o “Star Trek Lower Decks”, con guiones en los que los gags se alimentan de metarreferencias a algunos de los títulos clave del género. Algo que se encarga de subrayar desde el primer momento de los títulos de crédito.

El título de la serie es un homenaje a esos cómics one-shot desenfadados o miniseries protagonizados por los personajes más extremos de Marvel o DC, con propuestas del tipo “Punisher (o Lobo) mata a todo el Universo”, ejemplos escogidos por ser dos de los personajes más letales de ambos universos de ficción. La letalidad de Stuart, en cambio, no procede de sus habilidades con las armas, sino de su propia torpeza. Stuart y su peculiar pandilla resultan ser los elegidos por otro Stuart de una realidad alternativa para evitar el colapso dimensional, debido a un accidente con una máquina cuántica que está transformando la realidad. Este es el pretexto para que episodio tras episodio vayamos saltando de una distopía a otra en esa frenética carrera por restaurar el status quo. Ya en el propio argumento encontramos una de estas metarreferencias, ya que la “teoría de las cuerdas” era el objeto de estudio de Sheldon, que se centra en la existencia de realidades alternativas.

Stuart tiene una misión para redimir su nombre, puesto que su personaje cayó en picado a lo largo de The Big Bang Theory. De ser el referente de la pandilla y señor de luz con sus conocimientos sobre cómics, termina siendo el perdedor que conocemos. En las tres primeras temporadas incluso llegó a ser rival para Leonard (Johnny Galecki) cuando intentaba conquistar el corazón de Penny (Kaley Cuoco). Pero a partir de la cuarta temporada comenzó su descenso a los infiernos en su rol de perdedor absoluto. En la nueva serie, le acompañan en este particular viaje del héroe (o del antihéroe), Bert Kibbler (Brian Posehn), el profesor de Geología en la serie madre; Barry Kripke (John Ross Bowie), el que fue némesis de Sheldon en la Universidad y que aquí es reclutado para la causa en una distopía donde él era el tirano; y Denise (Lauren Lapkus), la empleada de la tienda de cómics que llegó a enamorar a Stuart en las temporadas finales de Big Bang. Este es el cuarteto que ha recibido la misión de salvar al universo y que en su viaje se irá encontrando con viejos conocidos.

Esta carrera de saltos de un universo a otro no solo nos permite viajar a parodias de mundos apocalípticos ya vistos en otras series, sino ponernos en bandeja de plata la oportunidad de reencontrarnos con los personajes de The Big Bang Theory. Los guionistas cuentan con la ventaja de que, al ser universos paralelos, pueden hacer con ellos lo que quieran porque no afectarán a la continuidad. Con solo tres episodios ya hemos visto varios cameos. Para la Penny alternativa no hemos tenido que esperar mucho, ya que ha llegado en el segundo episodio. La intérprete ha sido la miembro del equipo más activa estos años y nunca ha escondido cuánto le gustaría volver. Pero mientras todos esperan a Sheldon y a Leonard, la serie ya nos ha dejado un par de cameos de personajes secundarios que dejaron huella en los fans, como Wil Wheaton o Christine Baranski, que no hace de la madre de Leonard sino de sí misma como hizo el bueno de Wil en la serie. Aunque la gran pregunta es cuándo veremos a Sheldon y a Leonard, algo que podría ser la guinda perfecta para el final de la primera temporada.

La serie está plagada de guiños que no se les pasarán por alto a los entendidos. Las portadas de los cómics de la tienda ya dejan ver a qué tipo de mundo han ido a parar esta vez los protagonistas. Un dato para nota. En el primer capítulo y antes de que se desencadene todo, un cliente compra el número 608 USA de Batman en la tienda. Extrañado por esa referencia tan concreta, al buscar cuál era, resulta que es el primer número de la saga de Silencio dibujado por Jim Lee, actual presidente de DC Comics y uno de los artistas del gremio mejor pagados del mundo.

Noticias relacionadas

Estos cameos y guiños se convierten en el plato fuerte de la serie, aunque de momento se echa en falta un poco más de mala baba en las parodias que abordan. El hecho de estar en una plataforma de pago y no en una televisión en abierto debería dar a sus guionistas un margen para las salvajadas, como sí hacen los referentes en los que se inspiran. Pero aún llevamos tres episodios y los guiones todavía tienen que encontrar su tono. Porque la premisa funciona: convertir al eterno secundario en el héroe del multiverso era una idea lo suficientemente loca como para merecer una oportunidad. Ahora solo falta que los guiones estén a la altura de esa ambición.

Fuente: Información