Crítica de 'Stranger things: Relatos del 85' (Netflix): un sucedáneo innecesario

'Stranger things: Relatos del 85' Creador: Eric Robles Reparto: Brett Gipson, Luca Diaz, Brooklyn Davey Norstedt (voces) País: Estados Unidos Duración: 30 min. (10 episodios) Año: 2026 Género: Aventuras Estreno: 23 de abril de 2026 (Netflix) ★★

El Conformity Gate no existe y no, no queda nada más por ver de 'Stranger things' (al menos hasta nuevo aviso), pero eso no quiere decir que Netflix vaya a dejar de alimentar su franquicia de mayor éxito. Tras las novelas, tebeos o la obra de teatro 'The first shadow', que ha sido filmada y se verá próximamente en el servicio de 'streaming', llega ahora un 'spinoff' de animación solo para fans poco exigentes.

Desarrollada por Eric Robles (creador de 'Fanboy & Chum Chum'), la serie se desarrolla, como avanza el título, en 1985, en un agitado invierno entre la segunda y tercera temporadas de la serie original. Solo faltan unos meses para la apertura del Starcourt, aquel gran centro comercial que escondía una base secreta rusa y donde tenía lugar una batalla climática contra el Azotamentes. Tras haber cerrado un portal al Mundo Del Revés, la banda (Once, Mike, Will, Lucas, Dustin, Max, con nuevas voces a las que cuesta acostumbrarse) vive más o menos tranquila. Lo que más les preocupa es conseguir dinero para financiar sus campañas de 'Dragones y mazmorras', lo que esperan hacer usando secretamente los poderes de Ce para quitar nieve de las casas.

Pero, por supuesto, una nueva amenaza lo echa todo por tierra y los devuelve a la acción sobrenatural, en la que esta vez tendrán la ayuda de Nikki (con voz de la nueva 'it girl' Odessa A'zion), una punk que cautiva a nuestros amigos con su desafío de los cánones de feminidad y su valentía. Su madre es la Sra. Baxter, una profesora de ciencias a la que presta su voz Janeane Garofalo, antigua Vickie Miner de 'Reality bites (Bocados de realidad)'. Otra voz estrella es la de Robert Englund, alias Freddy Krueger, quien vuelve a la franquicia como otro nuevo personaje tras haber sido, recordemos, el padre de Henry Creel, alias Vecna.

Ya desde los mismos títulos de crédito y esa sintonía ligeramente alterada, el tono es aquí más ligero e infantil que en la serie original. Se intenta convertir 'Stranger things' en una serie de dibujos de sábado por la mañana al estilo de 'Scooby-Doo' o, sobre todo, 'Los auténticos Cazafantasmas'. Para mantener despiertas a las fieras, se acelera el ritmo y se incluyen más canciones y música original, esta última con un aire menos malevolente que la propuesta por Kyle Dixon y Michael Stein.

Eso sí, el estilo visual no tiene nada de retro, nada de Hanna-Barbera. El trabajo de la productora Flying Bark remite más bien a los videojuegos de la compañía Telltale Games (que precisamente trabajaba en un juego basado en 'Stranger things' cuando se declaró en bancarrota en 2018) y, sobre todo, a las 3D con tacto pictórico del estudio Fortiche en la serie de culto 'Arcane'. ¿No habría sido más apropiado optar por unas buenas 2D tradicionales? Las pedía a gritos un proyecto cargado de espíritu e imaginario ochentero.

Noticias relacionadas

Además, cuesta preocuparse por lo que sucede y quién aparece en unas aventuras que, al parecer, no dejaron ninguna huella en los personajes. Nada se ha hablado en la serie madre del personaje de Nikki, ni de su madre, ni de las criaturas monstruosas aquí presentadas, algunas de ellas bien efectivas, todo sea dicho. 'Relatos del 85' sabe a intento tan desesperado como desesperante de seguir estrujando una marca de éxito.