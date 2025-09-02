'Virdee', en Filmin: el intenso 'thriller' de la BBC sobre un policía enfrentado a un asesino en serie y a su propia familia sij

'Virdee' Creador: A. A. Dhand Dirección: Mark Tonderai, Milad Alami, Mo Ali Reparto: Staz Nair, Aysha Kala, Nina Singh, Vikash Bhai País: Reino Unido Duración: 60 min. aprox. (6 episodios) Año: 2025 Género: 'Thriller' dramático Estreno: 3 de septiembre de 2025 (Filmin) ★★★

Hardeep 'Harry' Virdee es a la vez un personaje mil veces visto y una rareza. Desde luego, no es el primer policía que conocemos con gusto por romper las normas. O que relativiza sus flirteos con el mal si con ellos logra el bien. Pero el hecho de que provenga de una familia sij, con todas las especificidades culturales que eso conlleva, lo cambia todo y añade capas y capas de complejidad e intensidad a sus peripecias tanto en el ámbito privado como en el laboral.

Así en los libros originales del personaje como en 'Virdee' (Filmin, miércoles, día 3), el escritor A. A. Dhand ha querido dar toda la autenticidad posible a su (anti)héroe y, por extensión, todos los personajes que le rodean, incluyendo Bradford, ciudad industrial del norte de Inglaterra cuya diversidad racial y religiosa es explotada a conciencia con fines dramáticos. La Ciudad Británica de la Cultura de 2025 luce en pantalla con una fotogenia y majestuosidad indiscutibles, lo que vuelve a recordarnos que la descentralización de la ficción no debería detenerse, tan solo crecer.

En esta adaptación de 'City of sinners', tercer libro de la saga, Hardeep sufre las consecuencias de haber seguido a su corazón y haberse casado con una mujer musulmana, Saima (Aysha Kala), con la que acude a una boda en un intento de reaproximarse a reacercarse a su familia. No sale nada bien, pero todavía peor acaba siendo su visita (otra vez en son de paz) a casa de sus padres para celebrar el Diwali. Aaron (Wissam Nasser), el hijo que comparte con Saima, ha empezado a creer y tendrá que afrontar por qué su abuelo paterno (Kulvinder Ghir) se opone a una relación forjada en el amor más tierno imaginable.

Por si este tumulto familiar fuera poco, el protagonista se enfrenta en el trabajo a una posible guerra territorial entre dos bandas de traficantes, la de Vasil Sharla (Andi Jashy) y una cuyo líder se desconoce. Bueno, Harry lo conoce de forma íntima, aunque no lo diga: es su viejo amigo y cuñado (no su hermano, como en el libro) Riaz (Vikash Bhai), gánster no exento de sentido ético. El aparatoso asesinato de una traficante de este último, Priti (Sarah Pearson), recién llegada desde la banda de Sharla, es el primero en una serie de crímenes dirigidos a la comunidad sudasiática de Bradford. El caso de Priti obsesiona a Virdee y también a su sobrina Tara (Nina Singh), periodista de investigación desdoblada en inoportuna 'party girl'.

Si un adjetivo define a 'Virdee', ese es, para bien o para mal, "intensa". El asesino central no es un tipo expeditivo, sino un artista de lo macabro que coloca huevos de avispa en las cuencas de los ojos de sus víctimas, siguiendo un poco el ejemplo del Buffalo Bill de 'El silencio de los corderos' y aquellos capullos de polilla en la garganta. La intensidad significa también momentos dramáticos (todo lo referente a esa familia dividida) con la sutileza de un martillo pilón. Pero, por otro lado, significa asimismo falta de pleitesía a patrones televisuales: el director Mark Tonderai tiende a volverse deliciosamente loco con la cámara, como en ese (falso) plano secuencia inicial de la caza a un sospechoso, con planos de dron que remiten al Gaspar Noé de 'Enter the void', o esas imágenes caleidoscópicas desde el punto de vista de una avispa eclosionada, así es, en una cuenca ocular.