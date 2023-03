Violeta Mangriñán ha ganado popularidad durante los últimos años dada su faceta de influencer. La creadora de contenido es conocida en redes sobre todo por su cuenta de Instagram en la que publica fotografías muy cuidadas relacionadas con la moda y con su estilo de vida. Pero su popularidad llegó a raíz de su participación en el reality de Telecinco Supervivientes, concretamente en la edición del año 2019. Previamente, ya había dado el salto a la pequeña pantalla a través de su participación en otro programa de la misma cadena, Mujeres y Hombres y Viceversa. Aquel trono lo abandonó finalmente para irse con Julen, que había sido antes pretendiente suyo pero que abandonó.

Fue en ese momento cuando conoció a su actual pareja, Fabio Colloricchio. Violeta, que acudió al programa aun siendo pareja de Julen, terminó su relación con él desde Honduras. Desde entonces, la creadora de contenido en redes mantiene una relación con el que fue su compañero de isla y hace poco han sido padres de una niña, Gala. No obstante, su paso por el programa se vio interrumpido por un problema de salud que le hizo volver a España, con la promesa del programa de que el año siguiente volvería a participar en 2020. Esto finalmente no ocurrió y Violeta ha explicado los motivos reales.

La exconcursante pasó por el estreno de la nueva plataforma de contenidos SkyShowtime y allí fue entrevistada por el medio de comunicación El Televisero. En este espacio confesó que, “sin desmerecer al resto”, ella no era consumidora de realities y su favorito sin duda era Supervivientes. El medio también preguntó a la concursante su opinión de las personas que repetían en nuevas temporadas, como Raquel Mosquera, a lo que comentó que ella “iba a repetir porque salió por enfermedad porque el programa en ocasiones da una segunda oportunidad”. Sin embargo, esto no llegó a ocurrir y así lo explicó cuando le preguntaron si volvería: “Yo firmé la renovación, pero me tenía que quitar la vesícula. Era una de las condiciones que me ponían porque el seguro del reality no se hacía cargo. No me iba a quitar vesícula por ir a un reality”. Aun así, Violeta no se negó a un posible regreso: “Si algún día me lo ofrecen y me pagan muchísimo dinero igual volvería”.