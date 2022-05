El periodista asturiano Pipi Estrada ha convivido siempre con una fama de mujeriego. Aunque él siempre ha asegurado que era más la fama que la lana, han sido muchas las parejas que han asegurado haber sido engañadas por él. Una de ellas fue Terelu Campos. Sobre este tema se ha pronunciado el periodista deportivo en un programa de TVE Catalunya.

El programa en cuestión es Obrim Fil de TVE Cataluña. Fue allí, en el espacio de debate presentado por Xavir Sardà y Ana Boadas donde Pipi hizo sus declaraciones. "Cuando estabas con Terelu no podías picotear", cuestionó Sardà, en clara alusión a mantener relaciones con otras mujeres.

Pipi no dudó en responder. "No tenía cataplines para ello. Tenía el libido bajo mínimos por el miedo a las consecuencias", aseguró el periodista, que fue más allá: "Soy muy cobarde yo".

La respuesta del asturiano no pareció convencer a Ana Boadas, que fue directa: "Nos vendes una moto. Tu relación con Terelu se acabó porque eras infiel", a lo que Estrada apostilló: "No, porque ella pensaba que yo era infiel, no porque lo fuera".

Nacido en Gijón hace 65 años, Pipi Estrada es un famoso periodista deportivo que saltó a la fama en los 80 y 90 del pasado siglo, cuando trabajó con José María García. Actualmente trabaja como comentarista en esRadio y en "El chiringuito de jugones", en Mega.

Pipi Estrada saltó a la primera plana de la prensa rosa en 2003, cuando inició su relación sentimental con Terelu Campos.

Por su parte, Terelu Campos, nacida en Málaga hace 56 años, es hija de la célebre María Teresa Campos. Lleva más de 30 años en el mundo de la televisión. Actualmente es una de las colaboradoras habituales del "universo 'Sálvame'".