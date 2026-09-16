Vistazo inesperado
Un exparticipante de 'OT' se convierte en viral al desvelar que aparece en el famoso video de 'Dama y Vagabundo' cantada por una familia en redes sociales: "Nadie me ha reconocido"
Luis Mas, que se quedó a las puertas de entrar en 'OT 2018', aparece tocando el cajón en uno de los vídeos más compartidos de los últimos días.
Carlos Merenciano
El vídeo de la familia Caño cantando al unísono 'Dama y Vagabundo' se ha convertido en uno de los grandes virales de los últimos días, superando ya los 32 millones de reproducciones solo en X. Entre quienes aparecen en las imágenes hay, además, un rostro conocido para los seguidores de 'Operación Triunfo': Luis Mas, aspirante de 'OT 2018'.
Mas es concretamente el joven que aparece tocando el cajón mientras el resto del grupo interpreta la canción. Lo curioso es que, pese a la enorme difusión que ha alcanzado la grabación, prácticamente nadie había reparado en su presencia. Él mismo se ha encargado de señalarlo en sus redes sociales con una captura del vídeo y una frase cargada de humor: "Nadie ha reconocido al del cajón".
Su nombre sonará especialmente a quienes siguieron la edición de 'OT 2018'. Luis llegó hasta la Gala 0 con 19 años, pero terminó quedándose a las puertas de la Academia después de interpretar 'Carita de buena', de Efecto Pasillo. Carlos Right consiguió entonces la plaza en juego, mientras Luis y Rodrigo fueron eliminados.
De 'OT' a un viral de millones de reproducciones
Su paso por el talent fue breve, pero pocos días después firmó un contrato discográfico y continuó desarrollando su carrera musical fuera del programa. Ocho años más tarde, su imagen ha vuelto a recorrer las redes de forma completamente inesperada y sin que buena parte de quienes han visto el vídeo supieran quién estaba detrás del cajón.
El fenómeno se ha disparado en apenas una semana. La grabación, realizada durante unas vacaciones familiares, recuperó 'Dama y Vagabundo', canción publicada hace más de una década por la desaparecida banda Bromas Aparte junto a Ana Mena, y su difusión ha alcanzado decenas de millones de visualizaciones entre distintas plataformas.
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Fuente: El Periódico
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