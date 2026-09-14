Pendiente de diagnóstico
Pipi Estrada, preocupado por su salud tras someterse a una biopsia: "Estoy un poco acojonado"
El colaborador de 'Fiesta' espera los resultados después de que una herida que no cicatrizaba obligara a los médicos a realizarle nuevas pruebas.
Carlos Merenciano
Pipi Estrada atraviesa unos días de incertidumbre después de haberse sometido a una biopsia por una herida que no terminaba de curarse. El periodista deportivo reconoció públicamente su preocupación antes de conocer el resultado de las pruebas: "Estoy un poco acojonado. Me van a realizar una biopsia para ver por qué no se cura esa herida".
Ya en 'Fiesta', Estrada explicó que inicialmente pensó que se trataba de la picadura de algún insecto, pero terminó acudiendo al dermatólogo al comprobar que alrededor de la lesión había aparecido "como un cráter". Tras examinarla con un dermatoscopio, el especialista decidió realizar la biopsia, un procedimiento que obligó además a darle dos puntos.
El colaborador tendrá que esperar todavía varios días para conocer el diagnóstico definitivo. "Conoceré los resultados en 7 u 8 días. Tengo esa incertidumbre… Vamos a ver qué sale de todo esto", explicó, insistiendo en que intenta afrontar la situación con optimismo pese a la lógica preocupación.
"Siempre te queda esa incertidumbre"
"Soy una persona positiva, pero siempre te queda esa incertidumbre hasta que te dan los resultados", reconoció Estrada. Por ahora, no existe un diagnóstico confirmado, por lo que habrá que esperar al análisis de la muestra para conocer el origen exacto de la herida.
El periodista ya había intentado tranquilizar a sus seguidores antes de someterse a la prueba. "Seguro que salgo adelante. No es habitual que venga al doctor, gracias a Dios", aseguró en sus redes, mientras permanece pendiente de las conclusiones médicas.
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Fuente: El Periódico
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