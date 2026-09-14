Declaraciones
Iker Jiménez rompe su promesa con Pablo Motos debido al inesperado éxito de 'Horizonte': "Nunca lo hubiera pensado"
El presentador fue reconocido este fin de semana con un premio por su labor en el programa de Cuatro
Kevin Rodríguez
Iker Jiménez está viviendo un momento muy dulce en su etapa profesional. El presentador de Cuatro acumula horas de pantalla gracias al éxito de sus programas 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte'. Precisamente este último ha sido el que le ha llevado a ganar un premio de reconocimiento en la industria televisva este fin de semana. Y ha sido al recogerlo, cuando Jiménez ha hecho unas declaraciones recordando cómo el éxito actual ha hecho romper la promesa que un día le hizo a Pablo Motos.
El presentador subió al escenario junto a su mujer Carmen Porter y agradeció a la organización por premiar un formato "que levanta todo tipo de sentimientos". "Así creemos que debe ser la tele. Horizonte es otra cosa que no esperábamos (...) al final el misterio de la actualidad ha superado al de la paranormalidad".
Así fue al menos para Iker Jiménez, que comenzó 'Horizonte' como una serie de especiales sobre la pandemia del covid-19 en Telecinco y que, seis años después, se ha ha convertido en un magacín de actualidad diario en Cuatro. Además, hoy amplía su horario y desde esta semana también da el salto al viernes con otros presentadores. Este éxito, es el que el rostro de Mediaset no tenía previsto, tanto es así que ha supuesto incumplir una promesa que le hizo a Pablo Motos hace años.
"Un día me encontré a Pablo Motos en un restaurante y le dije: 'Mira macho, toda tu popularidad y lo que ganas es maravillosa, pero no te arriendo la ganancia, nunca haré un programa diario'. Y aquí estoy, es la magia de la tele", dijo en su discurso.
Ahora, 'Horizonte' compite diariamente con 'El Hormiguero' en el primer bloque de la noche. El programa de Iker Jiménez ha logrado hacerse un hueco entre Motos, David Broncano y 'La revuelta'; Wyoming y 'El Intermedio'; y hasta desplazó a 'First Dates' a Telecinco.
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Fuente: El Periódico
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