Se repiten
Nueva polémica en 'Rueda la letra': el concurso fusila antiguos roscos de la época de Telecinco, repitiendo hasta 20 respuestas en la prueba final
Fran González se enfrentó a una 'Rueda' prácticamente idéntica a otra que ya había jugado en 2019 en 'Pasapalabra'.
Carlos Merenciano
'Rueda la letra' apenas lleva unos días en emisión y ya suma una nueva polémica. El concurso de Carlos Sobera ha recurrido en su prueba final a roscos prácticamente idénticos a otros que ya se utilizaron años atrás en 'Pasapalabra' durante su etapa en Telecinco, según desvela El País. El caso más llamativo afecta precisamente a Fran González, uno de sus primeros concursantes.
El asturiano se enfrentó este martes a una 'Rueda' que repetía hasta 20 de las 25 respuestas de un rosco que él mismo había disputado en 2019. Es decir, siete años después, Fran volvió a encontrarse con una prueba final construida casi íntegramente a partir de material que ya conocía de su anterior paso por 'Pasapalabra'.
No sería además un caso aislado. Este medio señala que Lilit Manukyan también ha concursado con material reciclado de antiguos roscos, aumentando las dudas sobre la elaboración de las pruebas del formato. La situación resulta especialmente significativa porque ambos fueron escogidos para inaugurar el concurso después de haber pasado anteriormente por 'Pasapalabra'.
Más presión sobre 'Rueda la letra'
La polémica llega cuando el programa ya está bajo la lupa por sus numerosas semejanzas con 'Pasapalabra'. Atresmedia e ITV estudian emprender acciones legales contra Mediaset por el parecido entre ambos formatos, mientras 'Rueda la letra' mantiene como pieza central la antigua prueba de 'El rosco', ahora rebautizada como 'La rueda'.
El concurso está producido por Mediaset España junto a Bulldog TV y dirigido por Rafa Guardiola, que estuvo durante una década al frente de 'Pasapalabra' en Telecinco. Según recoge el citado medio, Guardiola ha defendido que los guiones de 'Rueda la letra' se elaboraban desde cero, y que debía revisar el material antiguo de Telecinco.
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Fuente: El Periódico
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