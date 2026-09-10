Regreso a laSexta
Marc Giró vuelve a 'Cara al Show' con un dardo a la derecha: "Los fachas se lo están pasando pipa"
El presentador abrió la segunda temporada del programa con un monólogo centrado en la situación de Ceuta.
Carlos Merenciano
Marc Giró ha regresado a laSexta poniendo la actualidad política en el centro desde el primer minuto. En el estreno de la segunda temporada de 'Cara al Show', el presentador dedicó su monólogo inicial a la crisis de Ceuta y dejó una de sus frases más contundentes al asegurar que "todo el mundo está triste y decepcionado, excepto los fachas que se lo están pasando pipa con la excusa de defender a España".
Giró fue encadenando preguntas sobre la respuesta institucional ante la llegada de migrantes y comparó el despliegue policial con el que se produjo en Catalunya en octubre de 2017. También ironizó con Shakira para cuestionar la capacidad de gestión y volvió a poner el foco en la situación tanto de los ceutíes como de las personas migrantes.
El monólogo incluyó además críticas al Centro Nacional de Inteligencia, al que aludió por no haber detectado previamente la llegada masiva de personas a las costas ceutíes. Giró advirtió también contra respuestas "a la brava, a la manera de Donald Trump" y recordó la tragedia del Tarajal de 2014.
Un regreso continuista
Antes de entrar en materia, el programa recuperó el gag con el que había terminado la temporada anterior: Giró apareció de nuevo en el suelo tras su caída por las escaleras y Aramís Fuster fue la encargada de "resucitarlo". Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo fueron los primeros invitados de esta nueva etapa.
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Fuente: El Periódico
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