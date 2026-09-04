Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al coleEducación especialFlor BolliniPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Renovación de contrato

Atresmedia blinda a Cristina Pedroche y despeja su futuro más allá de 'Zapeando' y las Campanadas

La presentadora renueva su contrato después de más de una década vinculada al grupo y ya prepara nuevos proyectos de entretenimiento.

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Cristina Pedroche seguirá formando parte de Atresmedia durante los próximos años. El grupo audiovisual ha anunciado la renovación de su contrato para abrir una nueva etapa profesional en la que continuará vinculada a sus principales formatos y podrá asumir nuevos proyectos de entretenimiento.

La comunicadora lleva más de una década ligada a la compañía, donde ha construido buena parte de su carrera televisiva. Su participación en las Campanadas de Antena 3 la convirtió en uno de los rostros fundamentales de la cadena durante la Nochevieja y contribuyó al primer liderazgo de una televisión privada en esta retransmisión durante tres años consecutivos.

Pedroche también ha sido colaboradora principal de 'Zapeando' durante 13 temporadas, aunque su trayectoria dentro de Atresmedia ha ido mucho más allá del programa diario de laSexta. La presentadora ha estado al frente de espacios como 'Pekín Express', 'Password' y 'Love Island', además de participar en 'El Hormiguero' y 'Otra movida'.

Noticias relacionadas

Nuevos proyectos en Atresmedia

La renovación garantiza la continuidad de Pedroche en el grupo, pero también anticipa su participación en futuros formatos todavía por anunciar. La presentadora inició su gran recorrido televisivo como reportera de 'Sé lo que hicisteis' y ha terminado convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles del entretenimiento de Atresmedia. Su nuevo contrato despeja las dudas sobre su futuro y mantiene abierta la posibilidad de que vuelva a ponerse al frente de otros proyectos propios.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
  2. Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
  3. Jamás hagáis esto': Alexia Hartmann, médica de Ibiza, presencia el atragantamiento de un niño en un bar y lanza una advertencia
  4. Ibiza se lanza a la calle «por Ceuta»
  5. La donación benéfica de los organizadores de la fiesta del eclipse coincide con su beneficio previsto
  6. Llama la atención: El incremento del gasto turístico de quienes visitan Ibiza y Formentera, y del número de visitantes, que destacan los datos de Frontur
  7. Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
  8. Vecinos de los Don Pepe: 'Hemos dado el primer paso realmente importante para desbloquear el proceso

Nueva llegada de pateras a Formentera: interceptadas 29 personas en s’Estufador

Nueva llegada de pateras a Formentera: interceptadas 29 personas en s’Estufador

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

"Los chicos están de vuelta en la ciudad": la divertida bienvenida de una dj a unos turistas en un hotel de Ibiza

"Los chicos están de vuelta en la ciudad": la divertida bienvenida de una dj a unos turistas en un hotel de Ibiza

Retiran un motor de 7.000 kilos de peso lanzado al mar como basura en Ibiza

Retiran un motor de 7.000 kilos de peso lanzado al mar como basura en Ibiza

Retiran un motor de siete toneladas del fondo de la zona de baño de una playa de Ibiza

Retiran un motor de siete toneladas del fondo de la zona de baño de una playa de Ibiza

Continúa el anuncio de candidatos en el PSOE: Elena López aspirará a la alcaldía de Ibiza

Continúa el anuncio de candidatos en el PSOE: Elena López aspirará a la alcaldía de Ibiza

Raúl Llona, entrenador de la UD Ibiza: "Tenemos ese aire de revancha interna"

Raúl Llona, entrenador de la UD Ibiza: "Tenemos ese aire de revancha interna"
Tracking Pixel Contents