Nuevo rostro
Sarah Santaolalla confirma su fichaje por La Séptima con dardo incluido a 'El Hormiguero':"Dos mentiras y una verdad"
La analista política y colaboradora da el salto definitivo a la presentación en el nuevo canal de TDT que arrancará el próximo 5 de noviembre bajo la dirección de Javier Ruiz.
Redacción
La Séptima continúa conformando el equipo con el que irrumpirá en la TDT y suma a un rostro muy conocido de las tertulias políticas. Sarah Santaolalla ha cerrado su incorporación a la cadena para ponerse al frente de un programa propio, asumiendo su primera gran aventura como presentadora tras consolidarse como analista en diversos formatos de la televisión nacional.
La noticia, adelantada por verTele y verificada por YOTELE, pone fin a semanas de especulaciones. La propia comunicadora alimentó los rumores en una entrevista reciente, un misterio que la cadena ha despejado de manera oficial a través de un vídeo promocional en redes sociales.
En la pieza audiovisual, grabada durante sus vacaciones, la analista repasa comentarios en su contra. Tras leer insultos y descalificaciones, la pieza incluye una clara indirecta a las críticas recibidas en el pasado —como las emitidas en su día por una tertuliana de 'El Hormiguero'— culminando con la confirmación de su llegada a La Séptima. "La mitad tonta, mitad tetas va a La Séptima", dice el comentario. "Este ha dicho dos mentiras y una verdad", zanja Santaolalla ante la cámara para certificar su fichaje.
Un proyecto con Javier Ruiz, Quequé, Alba Carrillo y Luján Argüelles
La llegada de Santaolalla engrosa la lista de fichajes estrella del canal impulsado por Miguel Contreras y dirigido por el periodista Javier Ruiz. El proyecto, que tiene fijada su fecha de estreno para el próximo 5 de noviembre, ya ha anunciado la incorporación de nombres de peso en el panorama audiovisual como el humorista Héctor de Miguel (Quequé), Alba Carrillo —quien conducirá un formato para el fin de semana— y Luján Argüelles, reforzando la apuesta de la cadena por rostros reconocibles.
De la radio universitaria a la primera línea televisiva
A sus espaldas, Santaolalla cuenta con una trayectoria construida entre platós de muy distinta línea editorial. Tras sus inicios en la radio universitaria, debutó en televisión con solo 21 años pasando por canales como 7NN y Canal Red. Su perfil como jurista le abrió las puertas de grandes cadenas nacionales, participando en espacios como 'Cuatro al día', 'Todo es mentira', 'En boca de todos' y 'Espejo Público', además de formatos de la televisión pública como 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano'.
Fuente: El Periódico
- “Imagina qué regalo, llegar a Mauthausen el día de tu 22 cumpleaños': Sonya Torres, historiadora, en Ibiza, sobre Antonio Roig Llivi
- Vecinos de Ibiza llevan años reclamando la retirada de antiguos tanques de propano de sus terrazas: 'Uno aún tenía gas
- Accidente en la carretera de Santa Eulària: una rueda sale despedida varios metros
- Sant Agustí vuelve a ser «la favorita»
- Desde 'no nos podemos quejar' hasta 'es una situación inaguantable': las opiniones encontradas de los usuarios del nuevo servicio de autobús de Ibiza
- Muere Trifino Santacruz tras recibir su NIE en el hospital de Ibiza: 'Pareciera que eso estaba esperando
- El tiempo da un giro en Ibiza y Formentera: nubes y posibles lluvias con barro
- Llama la atención: Que el alcalde de Sant Antoni responda en el pleno que la mención en diez páginas del proyecto de la fiesta egipcia del término ‘water’ implicara el uso de agua para crear un lago artificial en sa Pedrera