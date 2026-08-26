Nuevo formato
Primeros detalles de 'Rueda la letra', el 'Pasapalabra' de Telecinco: así será el concurso con El Rosco, que ya muestra su plató
El concurso de Carlos Sobera ya se promociona desde su propio decorado, con dos equipos, siete atriles y varias marcas registradas que apuntan a sus pruebas.
Carlos Merenciano
Telecinco ha dado un nuevo paso en la promoción de 'Rueda la letra', el concurso que presentará Carlos Sobera y con el que Mediaset quiere reforzar su apuesta por el entretenimiento diario. La cadena ha emitido una promo grabada desde el plató del formato, dejando ver por primera vez algunos detalles de su puesta en escena y de la mecánica que podría tener el programa.
A primera vista, el decorado parece más reducido que el de 'Pasapalabra', pero mantiene algunos elementos que recuerdan al histórico concurso. La diferencia más llamativa es la ausencia de una mesa central: en su lugar aparecen siete atriles, lo que apunta a una competición entre dos equipos formados por tres concursantes cada uno, además del puesto reservado para el presentador.
Dos equipos y una gran pantalla central
Los atriles se distinguen por colores a través de un círculo visible en la pantalla frontal. Un equipo aparece identificado con el color morado, otro con el verde y Carlos Sobera cuenta con un atril señalado en amarillo. Esta distribución refuerza la idea de que 'Rueda la letra' no se jugará de forma individual desde el inicio, sino con una dinámica de equipos antes de llegar a su gran reto final.
El plató también incluye dos pantallas verticales de tiras en las que se muestran textos, un recurso visual que recuerda al universo de 'Pasapalabra'. En la promo podía leerse el nombre del programa, 'Rueda la letra', mientras que en la parte central del decorado destaca un gran pantallón que previsiblemente será el escenario donde se juegue la última prueba.
Las nuevas pruebas
Esa prueba final será uno de los puntos más observados del nuevo concurso. Mediaset trabaja con una mecánica basada en el mítico rosco, aunque con una denominación distinta para evitar conflictos con la marca registrada por ITV, propietaria de la marca 'Pasapalabra'. De momento, el nombre definitivo no ha sido desvelado, pero el grupo ya ha registrado varias marcas que podrían dar pistas.
Entre esas nuevas denominaciones aparecen 'La rueda de las letras' y 'La rueda de las palabras', dos opciones que encajan directamente con la prueba decisiva. También figuran otros títulos como 'Primeras palabras', 'Sin palabras', 'Con dos palabras', 'Palabras ocultas' y 'Palabras que dan la nota', que podrían corresponder a las rondas iniciales con las que los concursantes acumularían segundos antes del tramo final.
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Fuente: El Periódico
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