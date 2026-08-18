Esta noche en Energy
José Mourinho, la entrevista exclusiva de Pedrerol en 'El Chiringuito' para su segundo día en Mediaset
El formato capitaneado por Josep Pedrerol regresa esta noche a Energy tras liderar en las cadenas temáticas durante su estreno, marcando un 5% de 'share'
Redacción Yotele
'El Chiringuito' arranca su nueva etapa en Mediaset España con un golpe sobre la mesa televisivo. Tras abandonar Atresmedia tras 13 años de alianza y registrar un rotundo éxito en su primera emisión en la noche del lunes, el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerolemitirá este martes (Energy, 23:45 h) una exclusiva mundial: la primera entrevista a José Mourinho en su regreso al banquillo del Real Madrid.
La intervención del técnico portugués supone todo un acontecimiento deportivo y mediático, ya que el entrenador luso aún no ha comparecido de manera oficial ante los medios de comunicación ni ha concedido ruedas de prensa en esta nueva etapa madridista. Tan solo se le había podido escuchar en unas breves declaraciones para los medios del club blanco, por lo que el cara a cara con Pedrerol se convertirá en la primera ocasión en la que "The Special One" responda abiertamente sobre su proyecto para la temporada.
Arranque de récord en Energy
El estreno del formato deportivo en la pantalla de Energy superó las expectativas en su debut de temporada. El espacio firmó un destacado 5% de cuota de pantalla y 188.000 espectadores, una cifra que elevó en 1,5 puntos el rendimiento habitual de la cadena en esa franja nocturna y que llegó a acumular un alcance de 646.000 espectadores únicos. Con estos datos, la producción se coronó como la opción líder absoluta entre la oferta de canales temáticos de la televisión digital terrestre (TDT).
La acogida resultó especialmente sólida entre el público joven, donde el programa alcanzó un brillante 7,7% de share. Además de los cambios estéticos y de plató implementados para esta andadura, la noche sirvió para presentar oficialmente a Paula Martínez, quien asumió su nuevo rol en el estudio como la voz encargada de canalizar los comentarios y las reacciones de los espectadores a través de las redes sociales.
Con todos estos ingredientes y la expectación generada por el testimonio de Mourinho, el equipo de Pedrerol afronta su segunda velada en Mediaset buscando consolidar su hegemonía en las noches deportivas de la televisión.
Fuente: El Periódico
- El lago de la fiesta egipcia se llenó de agua cuando la normativa de Sant Antoni pide «evitar llenar piscinas» durante la prealerta por sequía
- Atención conductores: cortada la carretera de Sant Josep por un accidente
- Una niña de dos años, en estado grave tras ser rescatada inconsciente de la piscina de un hotel en Cala Tarida
- Herido de gravedad un turista tras una pelea en el puerto de Formentera
- Multan con sólo 300 euros a un propietario por cambiar la cerradura para echar a su inquilino en Ibiza
- La clase media abandona Portinatx: 'Si siguen subiendo los precios en Ibiza, no va a venir nadie
- Llama la atención: que el organizador de la fiesta egipcia de sa Pedrera pida al Ayuntamiento de Sant Antoni que dé los detalles técnicos del espectacular montaje
- Una mujer herida tras desmayarse en plena calle espera media hora a una ambulancia en Ibiza