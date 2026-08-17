Atresmedia prepara cambios profundos en 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde' para intentar contener la crisis de audiencia de laSexta

Atresmedia arrancará el nuevo curso televisivo el próximo mes de septiembre con una importante asignatura pendiente: reflotar laSexta, que ha perdido el título de referente informativo que ostentó durante años y atraviesa la crisis de audiencia más grave desde su nacimiento.

Con esta situación, los directivos han diseñado una estrategia para dar un nuevo impulso a la cadena a partir del próximo mes de septiembre, que incluirá cambios profundos con los que intentarán contener la pérdida progresiva de espectadores que experimenta desde hace aproximadamente año y medio.

El plan se centrará fundamentalmente en los dos magacines de actualidad de su parrilla diaria: 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde'. El caso del matinal dirigido y presentado por Antonio García Ferreras es especialmente dramático.

Hace más de un año perdió el sólido liderazgo que tuvo durante casi dos décadas en los espacios matinales de actualidad en favor de 'Mañaneros 360', que tras la llegada de Javier Ruiz como nuevo presentador se dio un giro estratégico en sus contenidos para dar el protagonismo a la actualidad política.

Y a lo largo de esta temporada, también se ha visto superado por 'En boca de todos', conducido por Nacho Abad. El magacín producido por Mandarina ha logrado, con una línea editorial cada vez más crítica con el gobierno de Pedro Sánchez, pasar de estar a años luz de los datos del programa de Ferreras a superarle cada día sin excepción, en apenas 12 meses.

Concretamente, el magacín matinal de laSexta obtuvo el viernes de la semana pasada un 6,2% de cuota de pantalla, casi 4 puntos menos que el de Cuatro (9,7%). Y se situó a más de 9 puntos de distancia de La 1 de TVE (15,3%).

Así las cosas, la primera gran medida que se aplicará en 'Al rojo vivo' a la vuelta del verano será acometer una remodelación integral del formato, que incluirá un cambio de plató y decorado y se implementará una nueva identidad audiovisual.

En este sentido, el magacín estrenará grafismos, logotipo y cabecera y se prevé la llegada de nuevos rostros a su equipo de colaboradores y analistas especializados. Además, se revisarán algunas de sus dinámicas.

En cuanto a 'Más vale tarde', se aprovechará la salida de Cristina Pardo para realizar cambios, que podrían incluir un baile de presentadores en la cadena, o incluso la posibilidad de que se realice algún fichaje externo.

El magacín vespertino de Iñaki López también se mudará de estudio y presentará novedades importantes. Cabe destacar que la temporada pasada perdió definitivamente la batalla de la audiencia frente a 'Malas lenguas' la otra tertulia política de la franja vespertina con Jesús Cintora, que le supera a diario desde La 2 (ahora con Gonzalo Miró y Ane Ibarzábal), con una media en torno al 7% de share.

Y por si fuera poco, 'Más vale tarde' también se ve superado casi todas las tardes por 'Lo sabe, no lo sabe', el eficaz concurso callejero presentado por Xuso Jones en Cuatro.

Noticias relacionadas

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, no se descarta que también se produzcan cambios otros espacios de la casa como el debate de prime time de la noche de los sábados, comandado en los últimos años por José Yélamo y que también ha sucumbido ante su competencia en La 2 de TVE.

Fuente: El Periódico