Juls Janeiro se zambulle de lleno en la prensa del corazón y fulmina a Belen Esteban con un contundente contraataque: "Un meme televisivo y la sombra de Jesulín de Ubrique"

Juls Janeiro se está convirtiendo en uno de los personajes más icónicos de la nueva generación de la prensa del corazón. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha dado unas explosivas declaraciones en las que de manera fulminante responde a Belén Esteban, que la aludió de manera indirecta en sus redes sociales.

Un contrataque que ha sorprendido y estudiasmado a partes iguales en las redes sociales. La Influencer, risueña y amable con los reporteros en la calle, contesta al intento de provocación de la excolaboradora ser 'Sálvame' de manera directa pero con mucha ironía.

"Yo no soy tanto de indirectas, prefiero decir las cosas claras. Ella se ha pasado la vida hablando de mí padre, es la sombra de Jesulín de Ubrique", le dijo a los periodistas que le preguntaron.

Incrédula por sus palabras, Juls Janeiro se puso seria por un momento y aseveró: "Me parece un poco ridículo que hable así de la hermana de su hija. Es vergonzoso. No sé qué tiene en mi contra… la película que ella se haya querido inventar. No estoy entendiendo nada".

Cavé recordar que la hija mayor de María José Campanario tuvo trato con Belén Esteban durante alguna época de su vida: "Me acabo de quedar un poco tiesa, parece que odia mi existencia una persona que triplica mi edad. Es muy fuerte, la verdad. Mis padres tienen respeto y clase".

Tras este análisis, Juls Janeiro se lanzó al cuello de Esteban: "Belén, me dirijo a ti: eres un meme televisivo. Lo siento mucho, cariño. Yo no la he nombrado en ningún momento. Dije que por mis padres muero y mato. Y que atribuya que es una indirecta hacia ella… pues amor, no. No eres el ombligo del mundo".

Juls Janeiro anunció cuando cumplió 18 años que quería ser anónima, para evitar que se hablara de ella en los medios de comunicación. La persecución a la que fue sometida por 'Sálvame' en las primeras semanas de su mayoría de edad le impulsó a tomar esta determinación tan radical, que con el tiempo acabó rectificando.

De hecho, ahora comprende que los reporteros le pregunten y la aborden en plena calle para preguntarle por cuestiones personales, atendiéndoles encantada y entra de lleno en las polémicas sin miedo a reverse titulares.

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Su cambio de actitud ya se dejó entrever dando su primera entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola! y aceptando una oferta de Antena 3 para participar en su primer reality, 'La caja anarilla', que se grabó la pasada primavera y en el que tuvo que convivir con Marta Pombo, Adrián Lastra, Norma Duval, Colate Vallejo-Nágera, Tamara Gorro, Ana Guerra, Edu Aguirre, Eduardo Navarrete, Gemma Mengual, Ricky Merino y Miguel Lago, enfrentándose a pruebas de las que no tenía ningún tipo de información hasta tener que realizarlas.

Fuente: El Periódico