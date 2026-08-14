Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaIncendio en IbizaAnimales en Ibiza
instagramlinkedin

Respuesta inesperada

Juls Janeiro entra en Telecinco tras fulminar a Belén Esteban y suelta la bomba: “He estado en su casa con mi padre”

La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a 'De lunes a viernes' después de sus declaraciones sobre la colaboradora

Juls Janeiro en 'De lunes a viernes'

Juls Janeiro en 'De lunes a viernes' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Juls Janeiro ha dado un paso inesperado en Telecinco después de sus recientes palabras sobre Belén Esteban. La hija de Jesulín de Ubrique ha atendido a un reportero de 'De lunes a viernes', donde ha querido mantenerse firme en lo que ya había dicho, aunque evitando añadir más leña al fuego.

Entiendo el revuelo, pero me mantengo en lo que he dicho. Ni quito ni añado nada”, ha asegurado Juls ante las cámaras del magacín. La joven también ha dejado claro que prefiere no valorar determinados asuntos familiares: “Yo no he visto nada, entonces no puedo opinar”.

Juls Janeiro habla de la casa de Belén

La parte más llamativa llegó cuando Juls confirmó un episodio hasta ahora poco conocido que había desvelado el programa 'El verano se mueve'. “Es verdad que estuve en casa de Belén hace unos años, porque fui a llevar a Andrea, mi padre y yo”, reveló, situando a Jesulín y a su hija en el entorno privado de la colaboradora.

El reportero intentó que Juls profundizara en la polémica, pero ella optó por esquivar más declaraciones y lanzó una pregunta: “¿Por qué no le preguntas a mis padres por mis declaraciones?”. Después, aceptó ponerse el pinganillo del programa, aunque mantuvo la misma línea de prudencia, llegando a decir que no sabía quién era Santi Acosta, presentador del espacio.

Noticias relacionadas y más

Solo digo 'hola' y 'adiós', porque no tengo nada más que decir”, afirmó Juls Janeiro en directo Y aunque Bea Archidona trató de arrancarle algunas palabras más, la hija de Jesulín y María José Campanario decidió quitarse el pinganillo, sin responder a más preguntas del formato de Telecinco. Además, rechazó la posibilidad de acudir al prime time de Telecinco para hablar del tema, tal y como le ha propuesto el reportero del canal de Mediaset: “No, no iría a 'De viernes'”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia Nacional mantiene en prisión al activista multimillonario detenido en Ibiza por 'elevado riesgo de fuga
  2. Paola Santos, enfermera de vacaciones en Ibiza que ayudó a atender al hombre fallecido en Comte: 'Al subir a su embarcación sufrió una parada cardiorrespiratoria
  3. Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un yate en una playa de Ibiza
  4. Un rorcual frente a es Vedrà, la segunda maravilla que regala la naturaleza a un amante del mar en Ibiza en apenas dos días
  5. Ibiza: alarma por un importante incendio en Fundació Deixalles
  6. Llama la atención: La petición de explicaciones de la senadora de Ibiza y Formentera, Neus Massanet, por la gestión esta temporada de las concesiones de hamacas y sombrillas en Formentera.
  7. El expolítico de Ibiza y Formentera Santiago Ferrer deja su cargo de consejero en Enagás, con un sueldo de 160.000 euros brutos al años desde 2019
  8. Preocupación vecinal por la macrofiesta egipcia en Ibiza: bombonas de butano y generadores con el riesgo de incendio en nivel máximo

Del viaje a la colonización: el polo sur de la Luna, nueva meta de la carrera espacial

Del viaje a la colonización: el polo sur de la Luna, nueva meta de la carrera espacial

Raquel Meroño, la actriz que quedó boquiabierta ante el eclipse de Ibiza: "Simplemente espectacular"

Raquel Meroño, la actriz que quedó boquiabierta ante el eclipse de Ibiza: "Simplemente espectacular"

Almaraz y la patada a seguir

Almaraz y la patada a seguir

Gafas y pelucas: Nicole Kidman revela sus métodos para perderse en la fiesta de Ibiza

Gafas y pelucas: Nicole Kidman revela sus métodos para perderse en la fiesta de Ibiza

Inés García, novia de Lamine Yamal, elige a un diseñador de Ibiza para el cumpleaños del futbolista

Inés García, novia de Lamine Yamal, elige a un diseñador de Ibiza para el cumpleaños del futbolista

Los organizadores de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera instalaron un lago artificial

Los organizadores de la gran fiesta egipcia de sa Pedrera instalaron un lago artificial

Trump pide al Tribunal Supremo que le permita seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Trump pide al Tribunal Supremo que le permita seguir con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

Rosa Arnau, cocinera: “La cena más fresca y rica del verano se hace con 1 bote de espárragos, 1/2 manzana y 2 huevos”

Rosa Arnau, cocinera: “La cena más fresca y rica del verano se hace con 1 bote de espárragos, 1/2 manzana y 2 huevos”
Tracking Pixel Contents