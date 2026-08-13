La ciudad búlgara de Burgas, junto al mar Negro, albergará el Festival de Eurovisión 2027

La ciudad búlgara de Burgas, situada a orillas del mar Negro y a 380 kilómetros al este de Sofía, será la sede del Festival de Eurovisión 2027, informó este jueves la televisión pública BNT en un comunicado.

"El concurso tendrá lugar en mayo, pero a partir de mañana (viernes) comenzaremos a trabajar juntos intensamente", declaró la directora general de BNT, Milena Milotinova, antes de proceder a la firma oficial del contrato de organización con el alcalde de Burgas, Dimitar Nikolov.

"Haremos todo lo posible para ofrecer una imagen impecable y que Burgas sea una sede exitosa", afirmó Nikolov tras agradecer a los organizadores del festival -la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la Televisión Nacional Búlgara (BNT)- la confianza depositada en su ciudad.

Bulgaria albergará por primera vez el concurso de música pop más famoso del mundo gracias a la victoria de la artista búlgara DARA con su canción 'Bangaranga' en la 70ª edición de Eurovisión, celebrada el pasado mayo en Viena.

Burgas era una de los cuatro ciudades del país balcánico, incluida la capital -Sofía- que aspiraban a ser sede del festival, y ha sido seleccionada "tras un proceso competitivo" en el que se evaluaron diversos parámetros de las sedes propuestas, incluida su infraestructura local, precisaron la UER y la BNT en un comunicado conjunto.

Se estudiaron sobre todo las capacidades de alojamiento y transporte de cada ciudad para acoger a los miles de artistas, delegaciones, personal de producción, periodistas y aficionados que se espera viajen a Bulgaria para asistir al certamen.

La gran final de la 71.ª edición del Festival de Eurovisión se celebrará el sábado 15 de mayo de 2027 en el Arena Burgas, después de las dos semifinales que tendrán lugar esa misma semana, el martes 11 y el jueves 13 de mayo, señala la nota.

Los aficionados también podrán adquirir entradas para seis conciertos previos, que se celebrarán entre el lunes 10 y el sábado 15 de mayo de 2027.

Conocida por sus playas, parques y vida cultural, Burgas -que con 190.000 habitantes es la cuarta ciudad más poblada de Bulgaria- fue seleccionada "por su sólida propuesta general (...) y una visión clara para transformar toda la ciudad en parte de la experiencia de Eurovisión", señalaron los organizadores.