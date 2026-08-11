Choque en directo
Luis Rubiales estalla contra Pablo Fernández en 'En boca de todos': “Esto ya es demandable”
El expresidente de la RFEF acudió al programa de Cuatro para hablar del Mundial 2030 y acabó protagonizando un duro cruce con el dirigente de Podemos.
Carlos Merenciano
Luis Rubiales acudió a 'En boca de todos' para hablar del reparto de sedes del Mundial 2030, pero su entrevista terminó derivando en un bronco enfrentamiento político y judicial. El expresidente de la RFEF cargó contra Pedro Sánchez por la organización del torneo y acusó al Gobierno de haber perjudicado a España al perder la inauguración y poner en riesgo la final.
La conexión de Pablo Fernández elevó rápidamente el tono. El secretario de Organización de Podemos cuestionó la autoridad de Rubiales para hablar de la imagen del fútbol español y aseguró que la etapa del dirigente al frente de la Federación recordaba a “Alí Babá y los 40 ladrones”. Rubiales le respondió advirtiendo que había elegido bien las palabras para evitar una demanda: “La cobardía va acompañada de inteligencia”.
El choque sube de tono
La discusión se volvió más dura cuando Fernández fue más allá y calificó a Rubiales de “delincuente condenado por agresión sexual”, además de recordar las investigaciones abiertas sobre su gestión. El expresidente de la Federación interrumpió entonces para avisar de que esas palabras podían tener consecuencias legales: “Esto ya es demandable”.
Rubiales defendió que la presunción de inocencia se mantiene “hasta la firmeza de la sentencia” y acusó a la “extrema izquierda” de transformar el triunfo de la selección femenina en un debate sobre agresión sexual. También insistió en que está tranquilo con su conciencia y volvió a reivindicar su etapa en la RFEF.
Pablo Fernández no reculó y repitió en directo: “¡Usted es un delincuente!”. El cruce dejó uno de los momentos más tensos del programa de Cuatro, con Rubiales amenazando con posibles acciones legales y el dirigente de Podemos manteniendo sus acusaciones ante él.
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Fuente: El Periódico
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