Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarMacrofiesta en IbizaAscensor del ParadorFiestas Sant Llorenç
instagramlinkedin

Jesús Cintora se asoma a 'Mañaneros 360' antes de sustituir a Javier Ruiz: “Es una etapa ilusionante”

El periodista se incorporará el 24 de agosto al magacín de La 1 junto a Adela González y Miriam Moreno tras dejar el día a día de 'Malas lenguas'

Adela González y Jesús Cintora en 'Mañaneros'.

Adela González y Jesús Cintora en 'Mañaneros'. / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

TVE ya prepara la nueva etapa de 'Mañaneros 360' tras la salida de Javier Ruiz, que pondrá rumbo a 'La Séptima'. El magacín de La 1 quedará en manos de Adela González, Miriam Moreno y Jesús Cintora, que dejará la edición diaria de 'Malas lenguas' para asumir el tramo de actualidad política del programa matinal.

Cintora ha conectado este lunes con su nuevo espacio antes de incorporarse oficialmente el próximo 24 de agosto. “Es una etapa nueva, una etapa ilusionante, y tenemos muchas ganas de incorporarnos a un programa que tiene un equipo tan fantástico”, ha señalado el periodista durante su conversación con Adela González.

El aviso de Adela González

El comunicador ha recordado que ya ha trabajado en distintos horarios informativos y ha avanzado cómo quiere afrontar su regreso a las mañanas. “Intentaremos contar las cosas haciendo servicio público con rigor, con entretenimiento, sonriendo y poniéndonos serios cuando sea menester”, explicó.

Adela González aprovechó la conexión para darle la bienvenida y avisarle del cambio de ritmo. “La tarde mola, está muy bien porque es un horario más reflexivo, pero la mañana es ‘pam, pam… directo, directo’”, comentó la presentadora, convencida de que Cintora encajará bien en esta nueva dinámica: “Lo vamos a pasar muy bien, Jesús, bienvenido al equipo”.

Noticias relacionadas y más

Cintora también quiso despedirse de la tarde dejando claro que 'Malas lenguas' queda “muy bien” con Gonzalo Miró, Esther Palomera y Ana Hinestrosa al frente de su nueva etapa. El periodista seguirá vinculado al formato en su versión semanal de 'Malas lenguas: Noche', mientras asume el reto de reforzar las mañanas de La 1.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Absuelven al exdueño de la discoteca de Ibiza Privilege, acusado de intentar engañar a Matutes
  2. Es una vergüenza para los que tenemos barco. Esto debe estar gobernado por palurdos y paletos': la surrealista y vergonzante queja de una turista en Ibiza
  3. Una gran fiesta privada organizada por una famosa agencia internacional convoca a más de 300 invitados en sa Pedrera de Sant Antoni
  4. Comercios de Ibiza preparados para una nueva dana: una guía del Govern para protegerse de las inundaciones
  5. Crianza, concursos, serpientes y precios elevados: algunos de los retos a los que se enfrentan los criadores de pájaros en Ibiza
  6. ¿Nubes o lluvia empañarán el eclipse en Ibiza y Formentera? La Aemet ya tiene una respuesta clara
  7. «Quienes venían una semana ahora vienen dos días»: un empresario estadounidense reabre el debate sobre los precios en Ibiza
  8. ¿Se verá el eclipse en Ibiza y Formentera? La Aemet da las primeras pistas sobre el tiempo del 12 de agosto

Cazan a un pasajero con más de 40.000 cigarrillos de contrabando en el aeropuerto de Ibiza

Cazan a un pasajero con más de 40.000 cigarrillos de contrabando en el aeropuerto de Ibiza

La senadora por Ibiza y Formentera carga contra la gestión de las playas de Formentera y exige más previsión

La senadora por Ibiza y Formentera carga contra la gestión de las playas de Formentera y exige más previsión

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Ibiza

Aparece un cuerpo en avanzado estado de descomposición en aguas de Ibiza

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

"Otra vez sin agua", vecinos de Ibiza molestos por la enésima avería en la red de suministro

"Otra vez sin agua", vecinos de Ibiza molestos por la enésima avería en la red de suministro

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio
Tracking Pixel Contents