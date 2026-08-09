Triste despedida
Muere Oihane Mateos, icónica comunicadora y actual directiva de EITB, a los 45 años
Actualmente se encontraba al frente de los contenidos digitales de los informativos de la televisión autonómica vasca.
Redacción Yotele
El mundo de la televisión está de luto. Oihane Mateos, uno de los rostros más conocidos de EITB, ha fallecido este sábado a los 45 años de edad, según ha informado la televisión vasca en un comunicado.
La periodista guipuzcoana trabajaba en los últimos años detrás de las cámaras, concretamente como jefa del área de transformación digital de la redacción de informativos, donde ha sido una pieza clave en la creación de los contenidos digitales y en las redes sociales de la cadena pública, así como en el desarrollo del proyecto Orain.
Su andadura en ElTB, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional, comenzó en Euskadi Irratia gracias a una beca. Trabajó en varios programas de Euskal Telebista, primero como redactora y después como presentadora en los informativos Gaur Egun y Teleberri. Posteriormente, dirigió el espacio 'De boca en boca' en ETB2.
Numerosos compañeros de la televisión vasca y de otras televisiones como Jon Ariztinuño, director de informativos de TVE (con el que estudió la carrera) han mostrado sus condolencias por la noticia en sus perfiles de las redes sociales.
Fuente: El Periódico
- Accidente e incendio en Ibiza: un coche queda destrozado tras arder de madrugada dentro del túnel de Sant Rafel
- Sa Berenada mezcla tradición ibicenca y ambiente turístico en es Puig des Molins
- Ibiza distribuye gafas homologadas para observar con seguridad el eclipse solar del 12 de agosto
- Yoldi saca el látigo y decide el derbi de Vila
- Rescatan a una senderista tras sufrir un golpe de calor en una de las zonas más peligrosas de Ibiza
- Sant Antoni prepara cortes y restricciones de tráfico por el eclipse del 12 de agosto en Ibiza
- Consulta aquí el programa completo de las Festes de la Terra de Ibiza 2026
- Consulta aquí todos los cortes de tráfico y las restricciones en Ibiza por el eclipse solar del 12 de agosto