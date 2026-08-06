Otra mentira
'Mañaneros 360' desmonta el bulo de Hermann Tertsch contra RTVE por un supuesto vídeo grabado en Ceuta falseando la realidad
El programa de La 1 asegura que el equipo señalado por el eurodiputado de Vox no era de TVE, sino de la televisión pública belga VRT.
Carlos Merenciano
'Mañaneros 360' ha desmentido este miércoles 5 de agosto uno de los bulos difundidos en redes sobre la crisis migratoria de Ceuta. El programa de La 1, presentado por Javier Ruiz, se ha detenido en un vídeo en el que aparece un equipo de televisión grabando a un niño que, presuntamente, habría llegado a la ciudad autónoma durante la crisis.
Las imágenes fueron utilizadas por Hermann Tertsch para acusar a TVE de preparar una supuesta escenificación. El eurodiputado de Vox aseguró que la televisión pública había iniciado “producciones cinematográficas con actores marroquíes”, con unos “simulando periodismo” y otros “simulando escenas en Ceuta”.
RTVE niega que fuera un equipo suyo
Sin embargo, 'Mañaneros 360' ha aclarado que ese equipo no pertenece a TVE. Según explicó el magacín, los reporteros que aparecen en el vídeo trabajan para VRT, la televisión pública belga, con la que el programa contactó para contrastar lo ocurrido y ofrecer su versión.
Desde VRT niegan haber preparado ninguna escena. La cadena belga sostiene que “no han escenificado nada que no estuviera ocurriendo” y lamenta que las imágenes se hayan sacado de contexto para alimentar la polarización en torno a la situación de Ceuta.
El vídeo y el mensaje de Tertsch se han difundido ampliamente entre perfiles afines a la ultraderecha. Pese al desmentido emitido por el programa de La 1, el eurodiputado no había eliminado la publicación en la que señalaba directamente a TVE.
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Fuente: El Periódico
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