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Mediaset reorganiza su cúpula directiva con un nuevo nombramiento para contener su crisis de audiencia

El grupo de comunicación iniciará en septiembre una nueva temporada con el reto de remontar sus resultados

Raúl López Palomar, en la sede de Mediaset.

Raúl López Palomar, en la sede de Mediaset.

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Redacción Yotele

Madrid

Mediaset ha anunciado el nombramiento de Raúl López Palomar como nuevo director de Antena del grupo, cargo en el que tomará posesión el próximo 1 de agosto. Reportará directamente a Alberto Carullo, director general de la división de Televisión de la compañía. Sucede a Unai Iparragirre, que abandonó a principios de este mes de julio su puesto, procedente de EITB, tan solo 8 meses después de comenzar a ejercer sus funciones. 

El principal objetivo del nuevo director de antena será intentar conseguir sacar a Telecinco de la crisis de audiencia que atraviesa en los últimos años, que comenzó en la época de Paolo Vasile con la marcha de 'Pasapalabra' y no se ha logrado contener de manera efectiva hasta ahora. Coincidiendo con el Mundial de Fútbol, la cadena ha anotado los peores registros de audiencia desde el comienzo de sus emisiones.  

Raúl López Palomar lleva 16 años ininterrumpidos trabajando en puestos directivos en Mediaset, que ahora completa accediendo al puesto número tres de la compañía. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con una amplia experiencia y conocimiento del sector y del grupo de Telecinco y Cuatro, al que se incorporó en septiembre de 2009 como director de Programación de FDF. En 2013 fue nombrado director de Programación de Cuatro, cadena a la que ha dado un impulso definitivo esta temporada, colocándola por encima de laSexta, su competencia directa en Atresmedia, con su mejor dato en los últimos ocho años. 

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Antes de comenzar a trabajar en Mediaset, ejerció como Head of Programming and Acquisitions de Paramount Comedy (2007-2009), Programming Adquisitions Manager de MTV España (2005-2007) y Coordinador de Programación de Antena 3, entre 2001 y 2005.

Fuente: El Periódico

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