Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de viviendaEl 'pirata' de PorroigPatrimonio de IbizaPuerto de Formentera
instagramlinkedin

Nueva etapa

Atresmedia toma una decisión sobre la continuidad de Marc Giró tras las audiencias de la primera temporada de 'Cara al show'

El grupo mantiene su apuesta por el formato, que regresará en septiembre tras cerrar su primera tanda con un 5,4% de media.

Marc Giró en 'Cara al show'

Marc Giró en 'Cara al show' / LA SEXTA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Cara al show' volverá a La Sexta después del verano. Atresmedia ya ha empezado a promocionar el regreso del programa de Marc Giró, que detuvo sus emisiones durante el periodo estival y retomará su hueco en septiembre. La cadena mantiene así su confianza en un formato que nació con vocación de continuidad, no como una apuesta cerrada por temporadas.

El anuncio de su vuelta juega precisamente con la idea de la risa. En la promo aparecen algunos de los invitados que pasaron por el plató en su primera etapa, entre ellos Gabriel Rufián, Yolanda Ramos, Héctor Bellerín, Pedro Almodóvar, Nacho Duato, Pablo Alborán, Antonio Orozco o Estopa, todos ellos entre carcajadas durante sus entrevistas con el presentador.

Una frase con doble lectura

El propio Giró cierra el avance con un mensaje que suena a respuesta: “Quien ríe el último, ríe mejor”. La frase llega después de semanas de comentarios sobre el rendimiento del programa, su salto a La Sexta y la comparación con 'Late Xou', el espacio que el comunicador presentó anteriormente en TVE.

La primera tanda de 'Cara al show', producida por Minuto de Barras SL, se emitió entre el 21 de abril y el 7 de julio y promedió un 5,4% de cuota y 430.000 espectadores. El formato llegó a bajar al 3,7% y 318.000 seguidores en su penúltima entrega, aunque también firmó entregas del 8,5%, llegando a superar a La 1 durante su estreno.

Noticias relacionadas

Estudiando los datos obtenidos, La Sexta ha decidido no romper con el programa y prepara ya su regreso para “muy pronto”. El nuevo curso servirá para comprobar si 'Cara al show' logra reforzar su posición en la parrilla y si Marc Giró consigue convertir esa frase de la promo en una declaración de intenciones para su segunda etapa.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El 'pirata' de Porroig se hace de oro con sus fondeos ilegales en otra bahía de Ibiza: 'Nos ha rogado que no le denunciemos, pero ya estamos hartos
  2. Siguen las andanzas del pirata de Porroig: el Ayuntamiento de Ibiza le denuncia ante la Fiscalía
  3. Capturan una culebra de herradura enorme en una trampa de un puerto deportivo de Ibiza
  4. Nueva ola de calor en Ibiza: estos serán los días y las zonas más castigadas
  5. Ibiza intenta salvar la histórica chimenea de Ladrilleras Ibicencas, uno de los últimos símbolos industriales del siglo XX en la isla
  6. Eclipse solar en Ibiza: dónde conseguir gratis las gafas homologadas para verlo de forma segura
  7. Tres pequeños incendios de Ibiza entran en la declaración estatal de zonas afectadas por emergencias
  8. Cuenta atrás para saber quién tendrá en sus manos el futuro del puerto de la Savina, en Formentera

Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza

Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza

PSOE de Sant Antoni: "Hay gente que ha llamado a la Policía y les han contestado que no hay agentes"

PSOE de Sant Antoni: "Hay gente que ha llamado a la Policía y les han contestado que no hay agentes"

Festes de la Terra: Dos noches de música para celebrar las raíces de Ibiza y el legado de Manuel de Falla

Festes de la Terra: Dos noches de música para celebrar las raíces de Ibiza y el legado de Manuel de Falla

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

Alberto Sanz, adiestrador canino: “Los perros aprenden mucho más de los gestos que de las palabras”

¿Por qué no hay aún un crematorio para mascotas en Ibiza?: “No hay terrenos en la isla”, admite el PP

¿Por qué no hay aún un crematorio para mascotas en Ibiza?: “No hay terrenos en la isla”, admite el PP

Alerta por un incendio junto al aeropuerto de Ibiza

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

Detenido por agredir a su pareja en Málaga y atrincherarse en la azotea cuatro horas

Los chefs gallegos coinciden: “Los mejillones al vapor mejoran si usas muy poca agua y no los amontonas en la olla”

Los chefs gallegos coinciden: “Los mejillones al vapor mejoran si usas muy poca agua y no los amontonas en la olla”
Tracking Pixel Contents