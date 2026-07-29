Salto político
El Dioni quiere ser alcalde por Vox casi 40 años después del robo del furgón blindado
Dionisio Rodríguez Martínez asegura que negocia presentarse a la Alcaldía de El Molar, el pueblo madrileño de su madre
Carlos Merenciano
Dionisio Rodríguez Martínez, El Dioni, quiere dar el salto a la política municipal. A sus 76 años, el hombre que protagonizó uno de los robos más recordados de España ha asegurado en una entrevista con El Cierre Digital que su intención es presentarse como candidato de Vox a la Alcaldía de El Molar, en la sierra norte de Madrid. Según su versión, ya mantiene conversaciones para intentar cerrar esa candidatura.
El municipio elegido tiene una explicación familiar: su madre era natural de El Molar y él conserva un vínculo personal con la localidad. De momento, Vox no ha confirmado públicamente esa posible candidatura, por lo que el anuncio se limita a la voluntad expresada por el propio Rodríguez y a las gestiones que dice estar realizando.
Del furgón blindado a la política local
El Dioni se hizo conocido en 1989, cuando trabajaba como vigilante de seguridad y huyó con un furgón blindado cargado con cerca de 298 millones de pesetas. La fuga, sin disparos ni violencia, terminó convirtiéndose en un mito popular: pasaporte falso, peluca, gafas oscuras, viaje a Brasil y una vida de lujo en Río de Janeiro antes de ser detenido.
Tras ser extraditado a España, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por apropiación indebida. Salió en libertad condicional en 1995 y, desde entonces, alternó etapas de exposición mediática, como participante de realities y tertuliano, con una vida más discreta.
Ahora vive en Moratalaz junto a su esposa y describe una rutina alejada del foco, centrada en la cocina, la petanca y su familia. Su posible candidatura a El Molar devolvería al primer plano a uno de los personajes más reconocibles de la crónica negra y televisiva española, esta vez con una ambición distinta: pedir el voto de sus vecinos.
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Fuente: El Periódico
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