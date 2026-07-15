'Viaje al centro de la tele'
La 1 ya tiene sustituto para ‘La Revuelta’ de Broncano: este mítico programa regresa con nuevas entregas para el verano
El veterano formato narrado por Santiago Segura ocupará la franja de David Broncano de martes a viernes, cediendo la noche de los lunes al concurso de Ramón García
Redacción Yotele
RTVE ya ha tomado una decisión de cara a la temporada estival. Tras anunciarse la fecha oficial del cierre de temporada de 'La Revuelta', el exitoso formato de David Broncano, la cadena pública ha elegido a su sustituto para ocupar la codiciada franja del access prime time de La 1: el regreso de 'Viaje al centro de la tele'. El mítico programa que bucea en el valiosísimo archivo histórico de TVE volverá a las pantallas de los espectadores con entregas totalmente nuevas para amenizar las noches de verano.
Sin embargo, esta nueva temporada del formato narrado por Santiago Segura llega con un cambio estratégico importante en su emisión. A diferencia de lo habitual, el programa no se emitirá de lunes a jueves, sino que saltará a la pantalla de martes a viernes. Esta decisión de programación de TVE se debe a que la noche de los lunes está completamente reservada para las nuevas entregas de 'El Grand Prix del Verano', que acaba de regresar por todo lo alto a la parrilla de La 1.
La vuelta de 'Viaje al centro de la tele' supone una apuesta sobre seguro para la cadena pública, que el pasado verano de 2025 ya testó el formato con una única entrega estival que arrasó, logrando liderar su franja frente a duros rivales como 'First Dates'. Tras aquella emisión especial, que abrió su temporada 14 y que continuó en Navidades con cuatro especiales más, el formato regresa ahora seis meses después de su última aparición con una tanda de entregas mucho más ambiciosa para convertirse en el nuevo rey del verano.
Fuente: El Periódico
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