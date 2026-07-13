Mediaset lanza por sorpresa la primera promo del regreso del Rosco a Telecinco
La cadena empieza a calentar la llegada de su nuevo concurso con una pieza en la que las letras recorren Madrid hasta llegar a la sede del grupo
Carlos Merenciano
Mediaset ha empezado a promocionar por sorpresa el regreso del Rosco a Telecinco. La cadena ha lanzado una primera pieza sin desvelar todavía el nombre del nuevo programa, pero con una imagen muy reconocible para los espectadores: los grafismos de las letras comienzan a desplazarse por distintos puntos de Madrid ante el asombro de la gente.
La promo juega precisamente con esa expectación. Acompañadas por una música breve, las letras avanzan por la ciudad hasta terminar situándose frente al edificio central de Mediaset España, en Fuencarral. La pieza no incluye locución, ni rótulos explicativos, ni ningún grafismo que confirme cómo se llamará el formato o si la prueba final recuperará oficialmente la denominación de 'El Rosco'.
El movimiento supone el primer paso promocional de Telecinco para preparar el lanzamiento del nuevo concurso que Mediaset anunció el pasado mes de mayo. El grupo comunicó entonces que trabajaba en un formato diferente a 'Pasapalabra' que tendría el Rosco como “elemento final y principal”, después de hacerse con los derechos de la prueba.
La campaña llega además en plena guerra judicial por la prueba final de 'Pasapalabra'. Tras la salida de 'El Rosco' del concurso de Antena 3 por orden del Tribunal Supremo, Atresmedia estrenó 'AlaZ' como sustituta. Mediaset y MC&F han anunciado acciones legales al considerar que la nueva mecánica mantiene similitudes con la prueba anterior, algo que Atresmedia rechaza de forma tajante.
Con esta primera promo, Telecinco confirma que la maquinaria para el regreso del Rosco ya está en marcha, aunque todavía mantiene el misterio sobre las claves del proyecto. La cadena no ha avanzado por ahora ni presentador, ni fecha de estreno, ni productora ni título definitivo, pero el mensaje visual es claro: las letras ya han iniciado su camino de vuelta a Mediaset.
Fuente: El Periódico
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